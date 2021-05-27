Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Rıdvan Yılmaz'ın bonservisini 10 milyon euro olarak belirledi!

Son dakika transfer haberleri: Rıdvan Yılmaz'ın bonservisini 10 milyon euro olarak belirledi!

'ta bu sezon yıldızı parlayan Rıdvan Yılmaz'a 'un talip olduğu iddia edildi. Beşiktaş'ın, Rıdvan için Lyon'dan 10 milyon euro'nun üzerinden bir rakam talep ettiği belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Rıdvan Yılmaz'ın bonservisini 10 milyon euro olarak belirledi!
'in Türk oyuncuların gösterdiği üstün performansla 'da şampiyon olması ilgileri üzerine topladı. Dorukhan'ın Lille'e gideceği, Ersin'e 'in teklif yaptığı iddiaları sıcaklığını korurken; 'ta bu sezon yıldızı parlayan Rıdvan Yılmaz'a da 'un talip olduğu iddia edildi. 'nın ayrılmasından sonra teknik direktör arayışlarına devam eden geçen sezon 'dan Cenk'i alan ekibinin Rıdvan için Beşiktaş'tan fiyat istediği öğrenildi. Ersin için Nice'ten 12 milyon euro isteyen Beşiktaş'ın, Rıdvan içinde Lyon'dan 10 milyon euro'nun üzerinden bir rakam talep ettiği belirtildi.
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