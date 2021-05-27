Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonluklarıyla Kartal'ı çifte zafere taşıyan teknik direktör Sergen Yalçın A Spor'un konuğu oldu. 48 yaşındaki teknik adam, kulüpteki geleceğine dair "Benim Beşiktaş'ta görevi bırakmam söz konusu olamaz. Taraftarın bu kadar destek verdiği bir yerde, ben görevi bırakamam. Biz her şeyimizi sonuna kadar Beşiktaş için vereceğiz" dedi. Ghezzal'ın transferine 1 dakikada karar verdiğini belirten Yalçın, "Telefondan izledim, hemen getirin dedim" ifadesini kullanırken "Oyuncuda yetenek varsa Ozan Tufan gibi onu ortaya çıkarmak zor değil" yorumunu yaptı. Önüne gelen kontratın 1 sayfasına bile bakmadan imza attığını belirten Yalçın, ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Herkes, 'Beşiktaş şampiyonluğu hak etti' dedi. Demek ki biz izleyen bir şey sunmuşuz. Tarihin en zor döneminde başarı geldi. Bu kupaları oyuncular kazandı.

HOCADAN HULK İTİRAFI

Devre arasında Hulk'un transferini çok istediğini belirten Yalçın, "Ben devre arasında Hulk'u istedim, yönetime adeta yalvardım. Ekonomisi de çok büyük değildi ama büyük dediler, karşına ekonomi çıkınca camianı korumak adına duruyorsun" diye konuştu

SERGEN YALÇIN'DAN İNCİLER



Beşiktaş çok iyi bir başkan kazandı.

Ersin'e 'Geç kardeşim kaleye, istersen 250 gol ye' dedim.

Şampiyonluğa giden yolda en önemli kritik nokta Konyaspor maçıydı.

Aboubakar'la henüz konuşmadık. Devam edecek mi bilmiyorum.

İki kupanın karşılığı hiçbir şeyle ölçülemez. Tarifi yok.