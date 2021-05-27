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Görevi bırakamam

’ı çifte kupaya ulaştıran ’a özel bomba açıklamalar yaptı. Yalçın, “Taraftarın bu kadar destek verdiği bir yerde, ben görevi bırakamam” dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Görevi bırakamam

Süper Lig ve şampiyonluklarıyla 'ı çifte zafere taşıyan teknik direktör 'un konuğu oldu. 48 yaşındaki teknik adam, kulüpteki geleceğine dair "Benim 'ta görevi bırakmam söz konusu olamaz. Taraftarın bu kadar destek verdiği bir yerde, ben görevi bırakamam. Biz her şeyimizi sonuna kadar Beşiktaş için vereceğiz" dedi. Ghezzal'ın transferine 1 dakikada karar verdiğini belirten Yalçın, "Telefondan izledim, hemen getirin dedim" ifadesini kullanırken "Oyuncuda yetenek varsa gibi onu ortaya çıkarmak zor değil" yorumunu yaptı. Önüne gelen kontratın 1 sayfasına bile bakmadan imza attığını belirten Yalçın, ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Herkes, 'Beşiktaş şampiyonluğu hak etti' dedi. Demek ki biz izleyen bir şey sunmuşuz. Tarihin en zor döneminde başarı geldi. Bu kupaları oyuncular kazandı.

HOCADAN HULK İTİRAFI
Devre arasında Hulk'un transferini çok istediğini belirten Yalçın, "Ben devre arasında Hulk'u istedim, yönetime adeta yalvardım. Ekonomisi de çok büyük değildi ama büyük dediler, karşına ekonomi çıkınca camianı korumak adına duruyorsun" diye konuştu

SERGEN YALÇIN'DAN İNCİLER

Beşiktaş çok iyi bir başkan kazandı.
Ersin'e 'Geç kardeşim kaleye, istersen 250 gol ye' dedim.
Şampiyonluğa giden yolda en önemli kritik nokta maçıydı.
'la henüz konuşmadık. Devam edecek mi bilmiyorum.
İki kupanın karşılığı hiçbir şeyle ölçülemez. Tarifi yok.

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