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Fourtounis sürprizi

basınından Gazzetta, 'ın gözdesi 'in, “Seneye ’ne oynayacağım” ifadesini kullandığını yazdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Fourtounis sürprizi

Siyah-beyazlıların transfer listesine yeni bir isim daha eklendi, ... 'dan Gazzetta, Fourtounis'in menajeri Koutsoliakos'in 'a geldiğini; hatta Yunan 10 numaranın menajerinin ve 'dan bazı yöneticilerle buluştuğunu iddia etti. Haberdi, iki takımın da Fourtounis'i istediği, menajer Koutsoliakos'in oyuncusu için en doğru rakamı bulmaya çalıştığı belirtildi.

DEVLER LİGİ'NDE OYNAMAK İSTİYORUM
Bu arada Fortounis, Yunanistan'ın 4'üncü Lig'deki takımı 'in ile oynadığı maçı izledi. Maçtan sonra, "Galatasaray'a gidecek misin?" sorusuna; "'nde oynayacağım" diye cevap verdi. Yunan oyuncunun bu cevabının Beşiktaş'la Şampiyonlar Ligi'nde oynamak için mi kullandığı yoksa gibi ön elemede yer alan 'la devam etmek arasında kalıp kalmadığı tartışmasına neden oldu.

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