Haberler Beşiktaş Domagoj Vida’ya indirim talebi

’ya indirim talebi

yönetimi, senelik ücreti takımın genel ortalamasının çok üstünde olan bazı isimlerle indirim için bir araya gelecek. Yöneticilerin ilk görüşmeyi önümüzdeki günlerde ile yapacakları aktarıldı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Domagoj Vida’ya indirim talebi
yönetimi, senelik ücreti takımın genel ortalamasının çok üstünde olan bazı isimlerle indirim için bir araya gelecek. Yöneticilerin ilk görüşmeyi önümüzdeki günlerde ile yapacakları aktarıldı. , deneyimli oyuncunun menajeriyle yapılacak görüşmede 3 milyon 700 bin euro olan yıllık ücrette ciddi bir indirim talep edecek. Vida'nın garanti ücretinin 2,5-3 milyon euroya indirilmesi planlanıyor. Maddi konularda anlaşma sağlanırsa Vida'nın sözleşmesi 2025'e kadar uzatılacak.
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