Adem Ljajic’e Rus talip

Beşiktaş'ın Sırp oyuncusu Ljajic için Rusya'dan CSKA Moskova devreye girdi. Rus basınından Sportbox'ın haberine göre CSKA, Ljajic ile ilgileniyor. Habere göre CSKA, henüz Beşiktaş ile resmi bir görüşme gerçekleştirmedi. Fakat oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Rus ekibi oyuncunun menajeri ile temaslara başladı. Beşiktaş yönetimi, Ljajic için 4-5 milyon euro'dan aşağı bir teklife sıcak bakmıyor. Beşiktaş'ın 2019'da Torino'dan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki 10 numaranın sözleşmesi, 30 Haziran 2022'de sona erecek.