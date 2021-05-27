Haberler Beşiktaş Adem Ljajic’e Rus talip

’e talip

'ın Sırp oyuncusu Ljajic için 'dan devreye girdi. basınından Sportbox'ın haberine göre , Ljajic ile ilgileniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2021 Perşembe 06:50
Adem Ljajic’e Rus talip

'ın Sırp oyuncusu Ljajic için 'dan devreye girdi. basınından Sportbox'ın haberine göre , Ljajic ile ilgileniyor. Habere göre CSKA, henüz Beşiktaş ile resmi bir görüşme gerçekleştirmedi. Fakat oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Rus ekibi oyuncunun menajeri ile temaslara başladı. Beşiktaş yönetimi, Ljajic için 4-5 milyon euro'dan aşağı bir teklife sıcak bakmıyor. Beşiktaş'ın 2019'da 'dan kadrosuna kattığı 29 yaşındaki 10 numaranın sözleşmesi, 30 Haziran 2022'de sona erecek.

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