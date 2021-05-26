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Yalçın-Ghezzal damga vurur

Genç oyuncu Rıdvan, 'ın siyah- beyazlı camia için efsane bir isim olduğunu belirterek, "Bize her zaman özgüven pompalıyor. Desteğini her zaman arkamızda hissediyoruz. Onun gibi bir kariyerimiz olsun isterim, inşallah da olur. bugün bu takımda forma giyseydi, Ghezzal'la birlikte sezona damga vururdu" yorumunu yaptı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Yalçın-Ghezzal damga vurur
Genç oyuncu Rıdvan, 'ın siyah- beyazlı camia için efsane bir isim olduğunu belirterek, "Bize her zaman özgüven pompalıyor. Desteğini her zaman arkamızda hissediyoruz. Onun gibi bir kariyerimiz olsun isterim, inşallah da olur. bugün bu takımda forma giyseydi, Ghezzal'la birlikte sezona damga vururdu" yorumunu yaptı.
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