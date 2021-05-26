Yalçın-Ghezzal damga vurur

Genç oyuncu Rıdvan, Sergen Yalçın'ın siyah- beyazlı camia için efsane bir isim olduğunu belirterek, "Bize her zaman özgüven pompalıyor. Desteğini her zaman arkamızda hissediyoruz. Onun gibi bir kariyerimiz olsun isterim, inşallah da olur. Sergen Hoca bugün bu takımda forma giyseydi, Ghezzal'la birlikte sezona damga vururdu" yorumunu yaptı.
GençoyuncuRıdvan,Sergen Yalçın'ınsiyah-beyazlıcamia içinefsane birisim olduğunubelirterek,"Bizeher zamanözgüven pompalıyor.Desteğini her zaman arkamızdahissediyoruz.Onun gibi bir kariyerimizolsun isterim, inşallah daolur. Sergen Hoca bugünbu takımda forma giyseydi,Ghezzal'la birliktesezona damga vururdu"yorumunu yaptı.