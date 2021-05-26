Wajdi Kechrida sürprizi

Rosier transferi için ortaya çıkan yüksek rakamlar yüzünden Beşiktaş alternatifler üzerinde çalışmalarına hız verdi. Fransız gazeteci Julien Tapie, siyah-beyazlıların kimsenin aklına gelmeyen gizli hedefini açıkladı. Beşiktaş'ın, Saint Etienne ile beraber Tunus Milli Takımı'nın sağ beki Wajdi Kechrida'yı istediğini iddia etti. Tapie, devre arasında Mustafa Muhammed için Galatasaray'la girdiği savaşı kaybeden Saint Etienne'in bu kez de ES Sahel takımıyla sözleşmesi biten 25 yaşında sağ bek Kechrida için Beşiktaş'la kapıştığını yazdı.