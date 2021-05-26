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sürprizi

Rosier transferi için ortaya çıkan yüksek rakamlar yüzünden alternatifler üzerinde çalışmalarına hız verdi. Fransız gazeteci , siyah-beyazlıların kimsenin aklına gelmeyen gizli hedefini açıkladı. Beşiktaş'ın, Saint Etienne ile beraber 'nın sağ beki 'yı istediğini iddia etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Wajdi Kechrida sürprizi

Rosier transferi için ortaya çıkan yüksek rakamlar yüzünden alternatifler üzerinde çalışmalarına hız verdi. Fransız gazeteci , siyah-beyazlıların kimsenin aklına gelmeyen gizli hedefini açıkladı. Beşiktaş'ın, Saint Etienne ile beraber 'nın sağ beki 'yı istediğini iddia etti. Tapie, devre arasında için Galatasaray'la girdiği savaşı kaybeden Saint Etienne'in bu kez de takımıyla sözleşmesi biten 25 yaşında sağ bek Kechrida için Beşiktaş'la kapıştığını yazdı.

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