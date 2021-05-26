Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a gençlik aşısı! 3 futbolcu...

Son dakika transfer haberleri: 'a gençlik aşısı! 3 futbolcu...

Sezonu çifte kupayla kapatan , tecrübeli yıldızların yanında genç isimlerle de geleceğe yatırım yapmanın peşinde. Siyah-beyazlılar bu doğrultuda gelecek vadeden 3 genç futbolcunun transferi için harekete geçti. İşte detaylar... ( transfer haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a gençlik aşısı! 3 futbolcu...

'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, gruplarında da yer alacağı zorlu sezon öncesi genç isimlerle de geleceğe yatırım yapmanın peşinde.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a gençlik aşısı! 3 futbolcu...

yönetimi, stoper bölgesi için G.Birliği'nden ile imzaya çok yakın. Küme düşen ekibiyle 1 yıl kontratı kalan 22 yaşındaki futbolcunun transferi çok küçük pürüzlere kaldı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a gençlik aşısı! 3 futbolcu...

BARIŞ YILMAZ KAPIŞMASI
'ın gündemindeki diğer genç isim ise 'nde başarılı bir sezon geçiren Yılmaz...

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a gençlik aşısı! 3 futbolcu...

'ın da istediği 21 yaşındaki kanat oyuncusu için başkent ekibinin kapıyı 3 milyon euro ve satıştan payla açtığı belirtilirken bu fiyatta indirim bekleniyor. , geride kalan sezonda 34 maçta 8 gol ve 5 asistlik katkı sağlayarak başarılı bir grafik sergiledi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a gençlik aşısı! 3 futbolcu...

ORTA SAHAYA OĞULCAN
Siyah -beyazlıların listesindeki diğer isim ise 1. Lig ekiplerinden 'da forma giyen ön libero .

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a gençlik aşısı! 3 futbolcu...

Sözleşmesi 2023'te bitecek olan 22 yaşındaki futbolcu ekibinin bu transfer için 3 milyon TL bonservis ve sonraki satıştan pay istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a gençlik aşısı! 3 futbolcu...

Siyah-beyazlı yönetim ilerleyen günlerde yapılacak yeni görüşmelerle bu transfere son şeklini verecek. Genç yıldız Oğulcan, bu sezon 30 maçta, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

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