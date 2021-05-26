Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'a gençlik aşısı! 3 futbolcu...

Beşiktaş'ta yeni sezon transfer çalışmaları sürüyor. Kadrosunu tecrübeli isimlerle güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi gruplarında da yer alacağı zorlu sezon öncesi genç isimlerle de geleceğe yatırım yapmanın peşinde.
Beşiktaş yönetimi, stoper bölgesi için G.Birliği'nden Arda Kızıldağ ile imzaya çok yakın. Küme düşen Ankara ekibiyle 1 yıl kontratı kalan 22 yaşındaki futbolcunun transferi çok küçük pürüzlere kaldı.
BARIŞ YILMAZ KAPIŞMASI
Beşiktaş'ın gündemindeki diğer genç isim ise Ankara Keçiörengücü'nde başarılı bir sezon geçiren Barış Alper Yılmaz...