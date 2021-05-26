Son dakika spor haberleri: Atiba'dan Beşiktaş'a transfer önerisi! İşte o isim

Atiba Hutchinson, beIN Sports ABD kanalına şampiyonluk ve Türkiye'deki günleri hakkında röportaj verirken, Beşiktaş'a da transfer döneminde flaş bir isim önerdiğini açıkladı. İşte Atiba Hutchinson'ın açıklamalarından satır başları...
"G.SARAY MAÇINI DA TAKİP ETTİK"
Çılgın bir son oldu. Türkiye'nin en büyük 3 takımı şampiyon olabilirdi. Biz daha önce bitirebilirdik ama elimizden kaymasına bir süre izin verdik ama son gün başardık. Biraz gerginlik oldu ama kendimize güveniyordum. Bir maçta her şey olabilirdi ama odaklandık. Diğer maçta ne olduğunu da takip ediyorduk ama sahaya odaklandık ve sonunda kazandık. Son düdükten sonra şampiyon olduk ve duygular çok güzeldi.
"O MESAJA İHTİYACIMIZ VARDI"
Birçok insan telefonda sonuçları takip ediyordu. Devre arasında Galatasaray gerideydi ve 2-1 öne geçtiklerini duyduktan sonra öne geçmemiz gerekiyordu. Bazen o bilgiyi almak iyi olmayabilir ama bizim o mesaja ihtiyacımız vardı ve sonra penaltı ile golü attık, maçı aldık.