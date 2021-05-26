Haberler Beşiktaş Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'tan Vida'ya flaş talep!

Son dakika haberleri | 'tan 'ya flaş talep!

'de şampiyon olan , gelecek sezona hazırlanmaya başladı. Bütçe anlamında küçülmeye gitmek isteyen siyah beyazlılarda, 'nın maaşı yönetimi olduğu kadar futbolcuları da rahatsız ediyordu. Başkan Çebi bu doğrultuda flaş bir karar aldı ve 3.7 milyon Euro maaş alan Hırvat stoperden büyük bir indirim istedi. İşte o teklif...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 11:00
Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'tan Vida'ya flaş talep!
, senelik garanti ücreti takımın genel ortalamasının çok üstünde olan bazı isimlerle indirim için bir araya gelecek.

Yöneticilerin ilk görüşmeyi önümüzdeki günlerde ile yapacakları aktarıldı. Siyah-beyazlılar, deneyimli oyuncunun menajeriyle yapılacak görüşmede 3 milyon 700 bin euro olan yıllık ücrette ciddi bir indirim talep edecek.

'nın garanti ücretinin 2,5-3 milyon euroya indirilmesi planlanıyor. Siyah-beyazlı yönetim aynı zamanda Hırvat stoperin 2022'de bitecek sözleşmesini yeni koşullarla uzatmayı da hedefliyor. Milliyet'in haberine göre maddi konularda anlaşma sağlanırsa Vida'nın sözleşmesi 2025'e kadar uzatılacak.
SON DAKİKA