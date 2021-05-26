İhanet etmem

Çifte kupalı Beşiktaş'ın şampiyonluğunda etkili isimlerden Valentin Rosier, Fransız basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren ancak yönetimin yeni sezon kadrosunda yer alması için kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü 24 yaşındaki oyuncu, "Türkiye'de büyük bir kulüpten bir diğerine transfer olmak normal hale geldi. Ancak ben farklı bir zihniyetle büyüdüm. Başka bir Türk kulübüne imza atarsam Beşiktaş'a ve taraftarlarına ihanet etmişim gibi hissederim. Başka bir Türk kulübüne imza atmayı düşünemiyorum bile. Çünkü Beşiktaş'ı ve Beşiktaş taraftarlarını çok seviyorum" diye konuştu.

FENER KAZANDI SANDIM, AĞLADIM!..

Sezon boyunca verdikleri mücadele ile şampiyon olmayı sonuna kadar hak ettiklerini belirten Valentin Rosier şöyle devam etti: "Takım olarak gerçekten çok iyi bir havaya sahibiz, çok iyi anlaşıyoruz. Çok iyi maçlar çıkarttık ancak daha sonra kaybetmemiz gereken maçları kaybettik. Bizim kaybetmemiz F.Bahçe ve G.Saray'a da umut verdi. Şampiyon olmak inanılmaz bir duygu. Karagümrük'e karşı kendi sahamızda şok bir yenilgi aldık ve aynı anda oynanan maçta da F.Bahçe'nin Sivasspor'u yendiğini düşündüm; ağladım. Eğer durum benim düşündüğüm gibi olsaydı; F.Bahçe şampiyon olurdu. Neyse ki F.Bahçe de kaybetti."

KUTLAMALAR İNANILMAZDI

Şampiyonluğu inanılmaz bir şekilde kutladıklarını belirten Rosier, "Taraftarlarla Boğaz turu yapmak için tekneye binmeden önce kulüpte fotoğraf çekimi yaparak başladık. Buradaki gelenek bu. Pandemiye rağmen harika bir atmosfer yaratılmıştı. Stadımızda adeta bir Amerikan şovu vardı. Şampiyonluk yaşayan futbolcuların hepsi, sahaya girmeden önce bir şarkı seçmek zorundaydı, oldukça etkiliydi" dedi.

ÇİFTE KUPA ÇILGINLIK

Türkiye Kupası'nı kazanma şanslarının, Süper Lig'i kazanma şanslarından daha fazla olduğunu düşündüğünü itiraf eden Rosier, "Bundan dolayı Türkiye Kupası'nı kazanmamız sürpriz değil. Büyük bir başarıya imza attık, bu bir çılgınlık. Türkiye Kupası final maçına çıkmadan önce hala Süper Lig şampiyonluğunu kutluyorduk, büyük bir coşku içerisindeydik ve antrenman yapmadan final maçına çıktık" dedi.

TARAFTAR İÇİN SAVAŞIRIM

Saha içinde ve dışında numara yapmadığını kaydeden Rosier, "Takım arkadaşlarım, taraftarlar için savaşıyorum. Ben bir savunma oyuncusuyum ve darbe almak, darbeli oynamak, saha içerisinde çatışmaya girmek benim işim" diye konuştu.

LİZBON ZORLUYOR

Sporting Lizbon'dan kiralanan Rosier için Portekiz ekibinin kapısını çalan Beşiktaş, olumsuz cevap aldı. O Jogo'da yer alan habere göre 2019'da 5 milyon euro'ya transfer ettiği Rosier'den zarar etmek istemeyen Lizbon, Fransız oyuncunun Türkiye'de oldukça iyi geçirdiği sezonu bir fırsat olarak görüyor. Rosier'i daha önce ödedikleri 5 milyon euro'nun altında bir bedelle göndermek istemeyen Sporting, bu rakama yakın bir teklif bekliyor.