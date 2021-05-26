Haberler Beşiktaş Aureilo Buta’ya teklif

’ya teklif

yönetimi, Rosier'in alternatifleri için girişimleri şimdiden başladı. 'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılar forması giyen 24 yaşındaki Portekizli sağ bek için 1.5 milyon euro teklif etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Aureilo Buta’ya teklif
yönetimi, Rosier'in alternatifleri için girişimleri şimdiden başladı. 'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılar Royal forması giyen 24 yaşındaki Portekizli sağ bek için 1.5 milyon euro teklif etti. Antwerp bir sene daha sözleşmesi bulunan genç oyuncu için biraz daha yüksek bir ücret talep ederken, iki tarafın görüşmeleri sürüyor. Bu sezon takımıyla 34 maça çıkan ve 5 asist yapan Buta, 'dan U20'ye dek her yaş kategorisinde Milli Takımı'nın formasını giymişti.
SON DAKİKA