Aureilo Buta’ya teklif

Beşiktaş yönetimi, Rosier'in alternatifleri için girişimleri şimdiden başladı. Metropool Stad'ta yer alan habere göre siyah-beyazlılar Royal Antwerp forması giyen 24 yaşındaki Portekizli sağ bek Aurelio Buta için 1.5 milyon euro teklif etti.
Beşiktaşyönetimi,Rosier'inalternatifleri için girişimleri şimdidenbaşladı. Metropool Stad'ta yer alanhabere göre siyah-beyazlılar RoyalAntwerp forması giyen 24 yaşındakiPortekizli sağ bek Aurelio Buta için1.5 milyon euro teklif etti. Antwerpbir sene daha sözleşmesi bulunangenç oyuncu için biraz daha yüksekbir ücret talep ederken, iki tarafıngörüşmeleri sürüyor. Bu sezontakımıyla 34 maça çıkan ve 5 asistyapan Buta, U16'dan U20'ye dekher yaş kategorisinde Portekiz MilliTakımı'nın formasını giymişti.