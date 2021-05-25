Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Rosier şoku! O cevap sonrası flaş hamle

BUTA İÇİN TEKLİF YAPILDI!

Gazet van Antwerpen Metropool Stad'ta yer alan habere göre siyah-beyazlı takım Royal Antwerp forması giyen 24 yaşındaki Portekizli sağ bek Aurelio Buta için 1.5 milyon euro teklif etti.

Antwerp bir sene daha sözleşmesi bulunan genç oyuncu için biraz daha yüksek bir ücret talep ederken, iki tarafın görüşmeleri sürüyor.