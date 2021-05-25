Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Rosier şoku! O cevap sonrası flaş hamle

Son dakika transfer haberleri: 'ta Rosier şoku! O cevap sonrası flaş hamle

'ın çifte kupalı zaferinde performansıyla öne çıkan isimlerden biri olan , taraftarın da sevgilisi konumuna geldi. Kiralık sözleşmesi sona eren 24 yaşındaki sağ bekle yola devam etmek isteyen siyah-beyazlı kurmaylar, oyuncunun bonservisini elinde bulunduran ile masaya oturdu. ekibinden Beşiktaş yönetimine şok bir cevap geldi. Yapılan görüşmenin ardından farklı arayışlara giren Kara- aradığı ismi 'da buldu. Genç ve potansiyeline güvenilen isim için teklifini yapan siyah-beyazlılar, görüşmelerini sürdürüyor. İşte yaşanan flaş transfer gelişmelerinin detayları ve Kartal'ın yeni sağ beki...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 12:32
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Rosier şoku! O cevap sonrası flaş hamle

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan 'ta önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmaları başladı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Rosier şoku! O cevap sonrası flaş hamle

Teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme imzalaması beklenen siyah-beyazlılarda kiralık sözleşmesi biten oyuncuların son durumu merak konusu oldu.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Rosier şoku! O cevap sonrası flaş hamle

Kara , şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Rachid Ghezzal, Vincent Aboubakar ve 'i kadroda tutmak istiyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Rosier şoku! O cevap sonrası flaş hamle

Vincent Aboubakar ile yapılan görüşmelerden henüz sonuç alamayan yönetimi, Ghezzal'ın transferi konusunda Leicester ile masaya oturacak.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Rosier şoku! O cevap sonrası flaş hamle

ROSIER İÇİN OLUMSUZ YANIT!
Goal'in derlediği habere göre; Lizbon'dan kiralanan ve şampiyonlukta büyük rol alan için ekibinin kapısını çalan , olumsuz cevap aldı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Rosier şoku! O cevap sonrası flaş hamle

O Jogo'da yer alan habere göre 2019'da 5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Rosier'den zarar etmek istemeyen Lizbon, Fransız oyuncunun Türkiye'de oldukça iyi geçirdiği sezonu bir fırsat olarak görüyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Rosier şoku! O cevap sonrası flaş hamle

Rosier'i daha önce ödedikleri 5 milyon euro'nun altında bir bedelle göndermek istemeyen , teklif bekliyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Rosier şoku! O cevap sonrası flaş hamle

24 yaşındaki oyuncuyla özelikle Fransız ve Ukrayna ekiplerinin yakın ilgi gösterdiği iddia edildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Rosier şoku! O cevap sonrası flaş hamle

Rosier'i bonservisle kadroya katması zor görünen ve 'in kiralamaya yanaşmaması nedeniyle alternatifler üzerinde yoğunlaşan için 'dan sürpriz bir iddia geldi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Rosier şoku! O cevap sonrası flaş hamle

BUTA İÇİN TEKLİF YAPILDI!
Gazet van Antwerpen Metropool Stad'ta yer alan habere göre siyah-beyazlı takım Royal Antwerp forması giyen 24 yaşındaki Portekizli sağ bek Aurelio Buta için 1.5 milyon euro teklif etti.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Rosier şoku! O cevap sonrası flaş hamle

Antwerp bir sene daha sözleşmesi bulunan genç oyuncu için biraz daha yüksek bir ücret talep ederken, iki tarafın görüşmeleri sürüyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Rosier şoku! O cevap sonrası flaş hamle

Bu sezon takımıyla 34 maça çıkan ve 5 asist yapan Buta, U16'dan U20'ye dek her yaş kategorisinde Milli Takımı'nın formasını giymişti. Benfica altyapısından yetişen Buta, 2017'den bu yana 'da top koşturuyor.

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