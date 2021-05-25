Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Rosier şoku! O cevap sonrası flaş hamle

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmaları başladı.
Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mutlu sona ulaşan Beşiktaş'ta önümüzdeki sezonun kadro yapılanma çalışmaları başladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın ile yeni sözleşme imzalaması beklenen siyah-beyazlılarda kiralık sözleşmesi biten oyuncuların son durumu merak konusu oldu.
Kara Kartal, şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Rachid Ghezzal, Vincent Aboubakar ve Valentin Rosier'i kadroda tutmak istiyor.
Vincent Aboubakar ile yapılan görüşmelerden henüz sonuç alamayan Beşiktaş yönetimi, Ghezzal'ın transferi konusunda Leicester ile masaya oturacak.
ROSIER İÇİN OLUMSUZ YANIT!
Goal'in derlediği habere göre; Sporting Lizbon'dan kiralanan ve şampiyonlukta büyük rol alan Valentin Rosier için Portekiz ekibinin kapısını çalan Beşiktaş, olumsuz cevap aldı.
O Jogo'da yer alan habere göre 2019'da 5 milyon euro karşılığında transfer ettiği Rosier'den zarar etmek istemeyen Sporting Lizbon, Fransız oyuncunun Türkiye'de oldukça iyi geçirdiği sezonu bir fırsat olarak görüyor.
Rosier'i daha önce ödedikleri 5 milyon euro'nun altında bir bedelle göndermek istemeyen Sporting, teklif bekliyor.
24 yaşındaki oyuncuyla özelikle Fransız ve Ukrayna ekiplerinin yakın ilgi gösterdiği iddia edildi.
Rosier'i bonservisle kadroya katması zor görünen ve Sporting'in kiralamaya yanaşmaması nedeniyle alternatifler üzerinde yoğunlaşan Beşiktaş için Belçika'dan sürpriz bir iddia geldi.
BUTA İÇİN TEKLİF YAPILDI!
Gazet van Antwerpen Metropool Stad'ta yer alan habere göre siyah-beyazlı takım Royal Antwerp forması giyen 24 yaşındaki Portekizli sağ bek Aurelio Buta için 1.5 milyon euro teklif etti.
Antwerp bir sene daha sözleşmesi bulunan genç oyuncu için biraz daha yüksek bir ücret talep ederken, iki tarafın görüşmeleri sürüyor.
Bu sezon takımıyla 34 maça çıkan ve 5 asist yapan Buta, U16'dan U20'ye dek her yaş kategorisinde Portekiz Milli Takımı'nın formasını giymişti. Benfica altyapısından yetişen Buta, 2017'den bu yana Belçika'da top koşturuyor.