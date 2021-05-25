Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Cyle Larin kararı! Bonservis bedeli...

Son dakika transfer haberleri: 'ta kararı! Bonservis bedeli...

ve 'nı kazanarak duble yapan 'ta , performansıyla takımın öne çıkan isimleri arasında yer aldı. Transferde ekiplerinin kıskacında olan Kanadalı golcünün Beşiktaş'taki geleceği merak konusu oldu. Ara transfer döneminde Larin'e gelen teklifleri reddeden yönetim, golcü futbolcuyla ilgili kararını verdi. İşte flaş gelişmenin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 10:43 Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 10:43
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Cyle Larin kararı! Bonservis bedeli...

, geçtiğimiz sezon formasıyla 45 resmi maça çıkarken 23 gol, 6 asistle çifte şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Cyle Larin kararı! Bonservis bedeli...

Performansıyla 'e damga vuran Kanadalı golcü, kulüplerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Cyle Larin kararı! Bonservis bedeli...

Siyah-beyazlı yönetim ara transfer döneminde bazı İngiliz ekiplerinden Kanadalı golcü için gelen teklifleri geri çevirmişti.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Cyle Larin kararı! Bonservis bedeli...

Everton, West Ham United ve West Bromwich Albion'un Larin'e resmen talip oldukları ancak Kartal'ın şampiyonluğa ulaşmak için golcü oyuncuyu bırakmadığı ileri sürülmüştü.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Cyle Larin kararı! Bonservis bedeli...

Siyah-beyazlı yönetimin, teknik heyetin çok memnun olduğu 'i yurt dışından çok cazip bir teklif gelmemesi halinde yine kadroda tutacağı ifade edildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Cyle Larin kararı! Bonservis bedeli...

Milliyet'in haberine göre, İngiltere'den 10 milyon euroyu aşan bir teklif gelmesi durumunda Kanadalı yıldızın elden çıkarılabileceği öğrenildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Cyle Larin kararı! Bonservis bedeli...

şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada 'ta çok mutlu olduğunu belirtirken, Avrupa'ya da açık kapı bırakmıştı.

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