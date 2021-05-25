Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ta Cyle Larin kararı! Bonservis bedeli...

Everton, West Ham United ve West Bromwich Albion'un Larin'e resmen talip oldukları ancak Kartal'ın şampiyonluğa ulaşmak için golcü oyuncuyu bırakmadığı ileri sürülmüştü.

Siyah-beyazlı yönetimin, teknik heyetin çok memnun olduğu Cyle Larin'i yurt dışından çok cazip bir teklif gelmemesi halinde yine kadroda tutacağı ifade edildi.