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Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın gözü 'da! Şampiyonlar Ligi...

Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde 3. torbada yer almak için İngilzi devi ’ın finalinde ’i mağlup etmesini bekliyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın gözü Manchester United'da! Şampiyonlar Ligi...

Beşiktaş'ın gözü 'da!.. 'nin 'i 4. bitirmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılmayı garantileyen Beşiktaş'ta gözler kaçıncı torbada yer alınacağına çevrildi. 3. ya da 4. torbada yer alacak Beşiktaş için, çarşamba günü oynanacak finali büyük önem taşıyor. Manchester United ile 'in karşı karşıya geleceği maçta İngiliz ekibinin galip gelmesi halinde Beşiktaş, 3. torbadan kuraya katılacak. Villarreal'in galibiyeti halinde ise Beşiktaş'ın hangi torbada yer alacağı, Şampiyonlar Ligi ön elemelerinin ardından netleşecek. Bu arada ligi ikinci bitiren ve ön eleme oynama hakkı kazanan G.Saray da Avrupa Ligi finalini bekliyor. Manchester United'ın galibiyeti halinde sarı-kırmızılılar, 3. ön eleme turundan başlayacak. Villarreal'in kupayı müzesine götürmesi halinde ise , 2. ön eleme turundan başlayıp 3 eleme oynayacak.

BEŞiKTAŞ'A DEV RAKiPLER

1. TORBA
, , , Inter, ,

2. TORBA
, , Sevilla, Juventus, PSG, Liverpool

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