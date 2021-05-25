Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın gözü Manchester United'da! Şampiyonlar Ligi...

Beşiktaş'ın gözü Manchester United'da!.. Chelsea'nin Premier Lig'i 4. bitirmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasından katılmayı garantileyen Beşiktaş'ta gözler kaçıncı torbada yer alınacağına çevrildi. 3. ya da 4. torbada yer alacak Beşiktaş için, çarşamba günü oynanacak Avrupa Ligi finali büyük önem taşıyor. Manchester United ile Villarreal'in karşı karşıya geleceği maçta İngiliz ekibinin galip gelmesi halinde Beşiktaş, 3. torbadan kuraya katılacak. Villarreal'in galibiyeti halinde ise Beşiktaş'ın hangi torbada yer alacağı, Şampiyonlar Ligi ön elemelerinin ardından netleşecek. Bu arada ligi ikinci bitiren ve ön eleme oynama hakkı kazanan G.Saray da Avrupa Ligi finalini bekliyor. Manchester United'ın galibiyeti halinde sarı-kırmızılılar, 3. ön eleme turundan başlayacak. Villarreal'in kupayı müzesine götürmesi halinde ise Galatasaray, 2. ön eleme turundan başlayıp 3 eleme oynayacak.

BEŞiKTAŞ'A DEV RAKiPLER

1. TORBA

Atletico Madrid, Manchester City, Bayern Münih, Inter, Lille, Sporting

2. TORBA

Real Madrid, Barcelona, Sevilla, Juventus, PSG, Liverpool