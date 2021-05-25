Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması! "Maradona gelse olmaz"

Son dakika spor haberleri: Başkanı 'den transfer açıklaması! " gelse olmaz"

Başkanı , transferde beklentilerin yüksek olmaması gerektiğini belirtirken, hakkında da, "Duygularımla hareket etmemem gereken bir süreçteyiz" dityerek soru işareti bıraktı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 06:50
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den transfer açıklaması! "Maradona gelse olmaz"

Başkanı , şampiyonluk ve transfer konuları hakkında konuştu. Başkan, "Parasını ödeyemeyeceğim abuk subuk rakamlarla futbolcu getirmeyeceğiz. Kamuoyuna sesleniyorum. Krediler nedeniyle limitler ve lisans yönetmeliği var. Şu anda limitimiz yok, yeni bir oyuncuya lisans alamayız. Rahmetli 'yı mezardan çıkarıp getirsek lisans alamayız" dedi. , gibi isimlerin kalıp kalmayacağı hakkında da konuşan Çebi, "Aboubakar ile sezon başında sakatlığına göre anlaşma yaptık. Duygularımla hareket etmemem gereken bir süreçteyiz. Bana en az iki sağlıklı santrfor lazım. Ghezzal şimdilik tatile gitti. Sorun yaşarsak kulübüyle yaşarız, kendisiyle yaşamayız" ifadesini kullandı.

HOCAMIZLA DEVAM EDECEĞİZ
Başkan Ahmet Nur Çebi, 'la ilgili de "Sergen hocamızla devam edeceğiz. Onun da farklı düşüncede olduğunu zannetmiyorum" derken, Dorukhan'la yolların ayrıldığını resmen açıkladı: 'Müsaade ederseniz yurt dışında oynamak istiyorum' dedi. Ben de izin verdim.

SON DAKİKA