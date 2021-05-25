Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz'dan Galatasaray'a gönderme!

Beşiktaş altyapısından yetişen ve bu sezon birçok maçta forma giyerek A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş tarafından, EURO 2020 aday kadrosuna davet edilen 20 yaşındaki futbolcu Rıdvan Yılmaz, şampiyonluğu ve kazanılan Türkiye Kupası'nı anlattı. Altyapıdan birlikte A Takıma yükseldiği 12 yıllık arkadaşı kaleci Ersin Destanoğlu'nu unutmayarak sözlerine başlayan Rıdvan Yılmaz, "Bu sezon Ersin ve benim adıma çok güzel geçti. Büyük bir tecrübe kazandık. Çok mutluyuz. İnşallah bu kulüpte daha nice kupalar kazanırız. Kendimizi geliştirmeye, eksiklerimizi gidermeye çalışıyoruz. Daha yolun başındayız. İlk defa bu seviyede böyle bir sezon oynadık. İnşallah daha iyi olacağız" diye konuştu.