Haberler Beşiktaş Boyd kararsızlığı

kararsızlığı

'ta devre arasında 'a kiralanan için karar verilmedi. Sivasspor Teknik Direktörü , 26 yaşındaki futbolcuyu yine istediklerini açıklarken Beşiktaş cephesi kararını teknik heyetin de raporuna göre verecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 06:50
Boyd kararsızlığı
'ta devre arasında 'a kiralanan için karar verilmedi. 'a geri dönen 'li futbolcu, yabancı sınırından dolayı lisansı çıkarılmasa da diğer kadro dışı kalan isimlerden farklı olarak idmanlara takımla devam etmişti. Ancak kadroya katılması beklenirken Sivasspor'a kiralanmıştı. Sivasspor Teknik Direktörü , 26 yaşındaki futbolcuyu yine istediklerini açıklarken Beşiktaş cephesi kararını teknik heyetin de raporuna göre verecek.
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