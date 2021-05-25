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Beşıktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Savunmanın göbeğine takviye yapmak isteyen yönetim genç isimlerin peşinde düşerken, listenin ilk sırasında ise G.Birliği'nin 22 yaşındaki stoperi var.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2021 Salı 06:50
Arda Kızıldağ’a Kartal kancası
Beşıktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Savunmanın göbeğine takviye yapmak isteyen yönetim genç isimlerin peşinde düşerken, listenin ilk sırasında ise G.Birliği'nin 22 yaşındaki stoperi var. Genç futbolcuyla ve 'ın da ilgilendiği ifade edilirken, uzun süredir Arda'yı takibe alan 'ın, oyuncuyla her konuda anlaştığı öğrenildi.
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