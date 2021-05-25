Arda Kızıldağ’a Kartal kancası

Beşıktaş, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Savunmanın göbeğine takviye yapmak isteyen yönetim genç isimlerin peşinde düşerken, listenin ilk sırasında ise G.Birliği'nin 22 yaşındaki stoperi Arda Kızıldağ var.
Beşıktaş,transfer çalışmalarını sürdürüyor. Savunmanın göbeğine takviye yapmak isteyen yönetim genç isimlerin peşinde düşerken, listenin ilk sırasında ise G.Birliği'nin 22 yaşındaki stoperi Arda Kızıldağ var. Genç futbolcuyla F.Bahçe ve G.Saray'ın da ilgilendiği ifade edilirken, uzun süredir Arda'yı takibe alan Beşiktaş'ın, oyuncuyla her konuda anlaştığı öğrenildi.