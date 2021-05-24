Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: 3 isme onay yok! Beşiktaş'ta ayrılıklar kesinleşti

Son dakika transfer haberleri: 3 isme onay yok! 'ta ayrılıklar kesinleşti

'ta transfer operasyonu son sürat devam ederken mevcut oyuncularla ilgili de kararlar alınmaya başlandı. Teknik direktör 'ın raporuna göre yeni sezon kadro planlamasını inşa eden siyah-beyazlılarda 3 futbolcunun takımda kalmasına onay çıkmadı. 48 yaşındaki çalıştırıcı yönetime sunduğu raporda takımdan gönderilmesini istediği isimleri iletti. İşte o futbolcular...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 16:10
Son dakika transfer haberleri: 3 isme onay yok! Beşiktaş'ta ayrılıklar kesinleşti

ve 'nı kazanarak duble yapan 'ta gelecek sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalar devam ediyor. Teknik direktör ile yola devam edecek olan siyeh-beyazlılar, yakın zamanda hocasıyla sözleşme yenileyecek. 48 yaşındaki çalıştırıcı, 3 kulvarda mücadele edecek alternatifli bir kadro kurmanın planlarını yapıyor. Bir yandan transfer operasyonunu yürüten Kara-Kartal'ta mevcut oyuncuların son durumları da merak konusu oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetime sunduğu raporda 3 ismin takımda kalmasına onay vermedi.

Hürriyet'in haberine göre Beşiktaş'ta önemli başarılara imza atan teknik direktör Sergen Yalçın, gelecek sezonun kadrosuna yönelik raporunu asbaşkan 'a iletti.


3 İSMİN GÖNDERİLMESİNİ İSTEDİ!
"Önce iç transfer çözülmeli" diyen Yalçın, bu sezon başka takımlara kiralanan , ve kadro dışı olan 'ın gönderilmesini istedi.

Jeremain Lens geçtiğimiz sezonu 'te, Tyler Boyd ise da kiralık olarak geçirmişti. Gözden düşen Douglas ise geride bıraktığımız sezonda Beşiktaş'ta süre almadı.

SON DAKİKA