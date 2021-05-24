Son dakika transfer haberleri: 3 isme onay yok! Beşiktaş'ta ayrılıklar kesinleşti

Süper Lig ve Türkiye Kupası'nı kazanarak duble yapan Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro mühendisliği kapsamında çalışmalar devam ediyor. Teknik direktör Sergen Yalçın ile yola devam edecek olan siyeh-beyazlılar, yakın zamanda hocasıyla sözleşme yenileyecek. 48 yaşındaki çalıştırıcı, 3 kulvarda mücadele edecek alternatifli bir kadro kurmanın planlarını yapıyor. Bir yandan transfer operasyonunu yürüten Kara-Kartal'ta mevcut oyuncuların son durumları da merak konusu oldu. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetime sunduğu raporda 3 ismin takımda kalmasına onay vermedi.

Hürriyet'in haberine göre Beşiktaş'ta önemli başarılara imza atan teknik direktör Sergen Yalçın, gelecek sezonun kadrosuna yönelik raporunu asbaşkan Emre Kocadağ'a iletti.



3 İSMİN GÖNDERİLMESİNİ İSTEDİ!

"Önce iç transfer çözülmeli" diyen Yalçın, bu sezon başka takımlara kiralanan Jeremain Lens, Tyler Boyd ve kadro dışı olan Douglas'ın gönderilmesini istedi.

Jeremain Lens geçtiğimiz sezonu Fatih Karagümrük'te, Tyler Boyd ise Demir Grup Sivasspor'da kiralık olarak geçirmişti. Gözden düşen Douglas ise geride bıraktığımız sezonda Beşiktaş'ta süre almadı.