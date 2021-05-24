Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Görüşmeler başladı! Portekiz Ligi'ni sallayan golcü Beşiktaş'a

Son dakika transfer haberi: Görüşmeler başladı! 'ni sallayan golcü 'a

'nin 'i 4. sırada bitirmesinin ardından 'ne grup aşamasından katılması kesinleşen 'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Gelecek sezon 3 kulvarda mücadele verecek siyah-beyazlılar, alternatifli ve kalitesi yüksek bir kadro kurmak için kolları sıvadı. ile yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayamayan , santrfor mevkisini yıldız bir isimle güçlendirmek istiyor. Bu hedef doğrultusunda temaslarını sürdüren yönetim, performansıyla 'ni sallayan golcü ile görüşmelere başladı. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 09:24
Son dakika transfer haberi: Görüşmeler başladı! Portekiz Ligi'ni sallayan golcü Beşiktaş'a

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu santrfor mevkisine yıldız bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Son dakika transfer haberi: Görüşmeler başladı! Portekiz Ligi'ni sallayan golcü Beşiktaş'a

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek siyah-beyazlılar, sözleşmesi sona eren 'ın yıllık 3 milyon euro istemesi ve kiralık oynayan Cenk Tosun'un da Everton'a dönecek olması nedeniyle santrfor arayışını hızlandırdı.

Son dakika transfer haberi: Görüşmeler başladı! Portekiz Ligi'ni sallayan golcü Beşiktaş'a

SEFEROVIC HAMLESİ!
Yeni Asır'ın haberine göre, birçok ismi listesine alan Kara-, aradığı ismi Portekiz'de buldu. , Benfica'da forma giyen Haris Seferovic'in peşine düştü.

Son dakika transfer haberi: Görüşmeler başladı! Portekiz Ligi'ni sallayan golcü Beşiktaş'a

GÖRÜŞMELER BAŞLADI!
Siyah-beyazlı yönetim, 29 yaşındaki Boşnak asıllı İsviçreli futbolcunun transferi için görüşmelere başladı.

Son dakika transfer haberi: Görüşmeler başladı! Portekiz Ligi'ni sallayan golcü Beşiktaş'a

, bu sezon Benfica'da 47 maçta 26 gol, 7 asist üreten yıldız santrforu kiralık olarak renklerine katmayı planlıyor.

Son dakika transfer haberi: Görüşmeler başladı! Portekiz Ligi'ni sallayan golcü Beşiktaş'a

Seferovic'in kulübü Benfica ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Yıldız golcünün Transfermarkt değeri 12.00 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.

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