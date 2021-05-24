Son dakika transfer haberi: Görüşmeler başladı! Portekiz Ligi'ni sallayan golcü Beşiktaş'a

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş santrfor mevkisine yıldız bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş santrfor mevkisine yıldız bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek siyah-beyazlılar, sözleşmesi sona eren Aboubakar'ın yıllık 3 milyon euro istemesi ve kiralık oynayan Cenk Tosun'un da Everton'a dönecek olması nedeniyle santrfor arayışını hızlandırdı.
SEFEROVIC HAMLESİ!
Yeni Asır'ın haberine göre, birçok ismi listesine alan Kara-Kartal, aradığı ismi Portekiz'de buldu. Beşiktaş, Benfica'da forma giyen Haris Seferovic'in peşine düştü.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI!
Siyah-beyazlı yönetim, 29 yaşındaki Boşnak asıllı İsviçreli futbolcunun transferi için görüşmelere başladı.
Beşiktaş, bu sezon Benfica'da 47 maçta 26 gol, 7 asist üreten yıldız santrforu kiralık olarak renklerine katmayı planlıyor.
Seferovic'in kulübü Benfica ile sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Yıldız golcünün Transfermarkt değeri 12.00 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.