Son dakika transfer haberi: Görüşmeler başladı! Portekiz Ligi'ni sallayan golcü Beşiktaş'a

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş santrfor mevkisine yıldız bir ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek siyah-beyazlılar, sözleşmesi sona eren Aboubakar'ın yıllık 3 milyon euro istemesi ve kiralık oynayan Cenk Tosun'un da Everton'a dönecek olması nedeniyle santrfor arayışını hızlandırdı.