Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta kritik hafta! Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi... (BJK spor haberi)

Çifte kupalı şampiyon Beşiktaş kritik bir haftaya girdi. Takvim'in haberine göre; Sözleşmesi sona eren teknik direktör Sergen Yalçın'ın bu hafta içinde Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelmesi bekleniyor. İkili yeni sözleşmenin süresini ve yıllık ücreti masaya yatıracak. Gelişme büyük bir merakla bekleniyor.



BU SEZON 6 MİLYON LİRA ALDI



Göztepe maçından sonra "Bir süre futbol konuşmak istemiyorum" diyen Yalçın geride bıraktığımız sezon 6 milyon lira maaş aldı. Başarılı hocanın önemli bi zam beklediği öğrenildi.



ARADA BÜYÜK BİR FARK YOK



Alınan bilgilere göre Sergen Yalçın'ın isteği maaşının 12 milyon liraya çıkarılması. Başkan Çebi'nin ise 10 milyon liralık teklif yapacağı, tarafların orta noktada buluşacağı belirtildi.