Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta kritik hafta! Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi... (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: 'ta kritik hafta! ve ... ( haberi)

Son dakika spor haberi: “Bir süre futbol konuşmak istemiyorum” diyen ’ın Başkan Çebi ile bir araya gelmesi bekleniyor. Taraflar sözleşme şartlarını görüşecek. İşte detaylar... | Son dakika haberleri ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ta kritik hafta! Sergen Yalçın ve Ahmet Nur Çebi... (BJK spor haberi)

Çifte kupalı şampiyon kritik bir haftaya girdi. 'in haberine göre; Sözleşmesi sona eren teknik direktör 'ın bu hafta içinde Başkan ile bir araya gelmesi bekleniyor. İkili yeni sözleşmenin süresini ve yıllık ücreti masaya yatıracak. Gelişme büyük bir merakla bekleniyor.

BU SEZON 6 MİLYON LİRA ALDI

maçından sonra "Bir süre futbol konuşmak istemiyorum" diyen Yalçın geride bıraktığımız sezon 6 milyon lira maaş aldı. Başarılı hocanın önemli bi zam beklediği öğrenildi.

ARADA BÜYÜK BİR FARK YOK

Alınan bilgilere göre Sergen Yalçın'ın isteği maaşının 12 milyon liraya çıkarılması. Başkan Çebi'nin ise 10 milyon liralık teklif yapacağı, tarafların orta noktada buluşacağı belirtildi.

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