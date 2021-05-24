Haberler Beşiktaş Son dakika Beşiktaş haberi: Para değil yürek işi (BJK spor haberi)

Son dakika Beşiktaş haberi: Para değil yürek işi (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: Sezonu iki kupa ile bitiren Beşiktaş, Avrupa’nın 10 büyük ligindeki takımlar arasında şampiyonluğa ulaşan kadro değeri en düşük ekip oldu. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberi: Para değil yürek işi (BJK spor haberi)

Sezonu hem lig hem 'nda çifte şampiyonlukla tamamlayan Beşiktaş, bu başarılarına büyük rakiplerine göre daha sınırlı bir kadroyla imza atarken, futbolun resmen yürek işi olduğunu gösterdi. Siyah-beyazlı kulüp, 87 milyon euro toplamındaki oyuncu grubu ile 99 milyon euro'luk kadro değerine sahip ve 96 milyon euro kadro değeriyle 'yi geride bıraktı. Beşiktaş ayrıca Avrupa'nın ileri gelen 10 büyük liginde 'kadro değeri en düşük şampiyon' takım olma unvanını da kazandı.

EN PAHALISI VINCENT ABOUBAKAR

Kara Kartallar, Major liglerde (Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İngiltere) mücadele eden ekiplerin yanı sıra Rusya, Hollanda, Belçika, Portekiz liglerinde şampiyon olan takımlardan daha düşük bir kadro değeri ve daha az sayıda oyuncu ile iki kupayı birden kaldırdı. Özellikle kiralık olan yıldızlarına şimdiden sayısız teklif gelmeye başlayan Beşiktaş'ta piyasa değeri en yüksek isim olarak (10 milyon euro) öne çıktı; sezonun yıldızı (9) ve Cyle ise (9 milyon euro) onu takip etti.

DEĞERİ DAHA SONRA ANLAŞILACAK

Şampiyonluğun adının 'Sergen Yalçın şampiyonluğu' olduğunun net göstergesidir bu araştırma... Larin, ve bu kulübe katıldıklarında 2-3 milyon euro'dan fazla değildi. Aboubakar maksimum 5 milyon euro'ydu. Formsuz Ghezzal'ı 9 milyon euro'ya satmak zordu. Oyuncuları parlatarak listedeki değerine ulaştıran, zor şartlarda iki kupa alan 'nın yaptığı iş yıllar sonra daha net anlaşılacak.

Mini yorum - Barış Dinçarslan

BEŞİKTAŞ'IN EN PAHALI İLK 5'İ

Aboubakar 10 milyon euro
Ghezzal 9 milyon euro
Larin 9 milyon euro
Josef 6.5 milyon euro
Rosier 6 milyon euro

TÜRKİYE'NİN İLK 5 TAKIMI

Galatasaray 99 milyon euro
Fenerbahçe 96 milyon euro
Beşiktaş 87 milyon euro
86 milyon euro
65 milyon euro

AVRUPA'DA ŞAMPİYON LİDER TAKIMLARIN DEĞERİ

İngiltere Manchester City 1 milyar euro
İspanya 748 milyon euro
İtalya İnter 618 milyon euro
Almanya 841 milyon euro
Hollanda Ajax 340 milyon euro
Fransa Lille 297 milyon euro
Portekiz Sporting 185 milyon euro
Rusya Zenit 170 milyon euro
Belçika Club Brugge 137 miyon euro

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