Son dakika Beşiktaş haberi: Para değil yürek işi (BJK spor haberi)

Sezonu hem lig hem Türkiye Kupası'nda çifte şampiyonlukla tamamlayan Beşiktaş, bu başarılarına büyük rakiplerine göre daha sınırlı bir kadroyla imza atarken, futbolun resmen yürek işi olduğunu gösterdi. Siyah-beyazlı kulüp, 87 milyon euro toplamındaki oyuncu grubu ile 99 milyon euro'luk kadro değerine sahip Galatasaray ve 96 milyon euro kadro değeriyle Fenerbahçe'yi geride bıraktı. Beşiktaş ayrıca Avrupa'nın ileri gelen 10 büyük liginde 'kadro değeri en düşük şampiyon' takım olma unvanını da kazandı.
EN PAHALISI VINCENT ABOUBAKAR
Kara Kartallar, Major liglerde (Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İngiltere) mücadele eden ekiplerin yanı sıra Rusya, Hollanda, Belçika, Portekiz liglerinde şampiyon olan takımlardan daha düşük bir kadro değeri ve daha az sayıda oyuncu ile iki kupayı birden kaldırdı. Özellikle kiralık olan yıldızlarına şimdiden sayısız teklif gelmeye başlayan Beşiktaş'ta piyasa değeri en yüksek isim olarak Vincent Aboubakar (10 milyon euro) öne çıktı; sezonun yıldızı Rachid Ghezzal (9) ve Cyle Larin ise (9 milyon euro) onu takip etti.
DEĞERİ DAHA SONRA ANLAŞILACAK
Şampiyonluğun adının 'Sergen Yalçın şampiyonluğu' olduğunun net göstergesidir bu araştırma... Larin, Josef ve Rosier bu kulübe katıldıklarında 2-3 milyon euro'dan fazla değildi. Aboubakar maksimum 5 milyon euro'ydu. Formsuz Ghezzal'ı 9 milyon euro'ya satmak zordu. Oyuncuları parlatarak listedeki değerine ulaştıran, zor şartlarda iki kupa alan Sergen Hoca'nın yaptığı iş yıllar sonra daha net anlaşılacak.
Mini yorum - Barış Dinçarslan
BEŞİKTAŞ'IN EN PAHALI İLK 5'İ
Aboubakar 10 milyon euro
Ghezzal 9 milyon euro
Larin 9 milyon euro
Josef 6.5 milyon euro
Rosier 6 milyon euro
TÜRKİYE'NİN İLK 5 TAKIMI
Galatasaray 99 milyon euro
Fenerbahçe 96 milyon euro
Beşiktaş 87 milyon euro
Trabzonspor 86 milyon euro
Başakşehir 65 milyon euro
AVRUPA'DA ŞAMPİYON LİDER TAKIMLARIN DEĞERİ
İngiltere Manchester City 1 milyar euro
İspanya Atletico Madrid 748 milyon euro
İtalya İnter 618 milyon euro
Almanya Bayern Münih 841 milyon euro
Hollanda Ajax 340 milyon euro
Fransa Lille 297 milyon euro
Portekiz Sporting 185 milyon euro
Rusya Zenit 170 milyon euro
Belçika Club Brugge 137 miyon euro