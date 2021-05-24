Son dakika Beşiktaş haberi: Para değil yürek işi (BJK spor haberi)

Sezonu hem lig hem Türkiye Kupası'nda çifte şampiyonlukla tamamlayan Beşiktaş, bu başarılarına büyük rakiplerine göre daha sınırlı bir kadroyla imza atarken, futbolun resmen yürek işi olduğunu gösterdi. Siyah-beyazlı kulüp, 87 milyon euro toplamındaki oyuncu grubu ile 99 milyon euro'luk kadro değerine sahip Galatasaray ve 96 milyon euro kadro değeriyle Fenerbahçe'yi geride bıraktı. Beşiktaş ayrıca Avrupa'nın ileri gelen 10 büyük liginde 'kadro değeri en düşük şampiyon' takım olma unvanını da kazandı.



EN PAHALISI VINCENT ABOUBAKAR



Kara Kartallar, Major liglerde (Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, İngiltere) mücadele eden ekiplerin yanı sıra Rusya, Hollanda, Belçika, Portekiz liglerinde şampiyon olan takımlardan daha düşük bir kadro değeri ve daha az sayıda oyuncu ile iki kupayı birden kaldırdı. Özellikle kiralık olan yıldızlarına şimdiden sayısız teklif gelmeye başlayan Beşiktaş'ta piyasa değeri en yüksek isim olarak Vincent Aboubakar (10 milyon euro) öne çıktı; sezonun yıldızı Rachid Ghezzal (9) ve Cyle Larin ise (9 milyon euro) onu takip etti.



DEĞERİ DAHA SONRA ANLAŞILACAK



Şampiyonluğun adının 'Sergen Yalçın şampiyonluğu' olduğunun net göstergesidir bu araştırma... Larin, Josef ve Rosier bu kulübe katıldıklarında 2-3 milyon euro'dan fazla değildi. Aboubakar maksimum 5 milyon euro'ydu. Formsuz Ghezzal'ı 9 milyon euro'ya satmak zordu. Oyuncuları parlatarak listedeki değerine ulaştıran, zor şartlarda iki kupa alan Sergen Hoca'nın yaptığı iş yıllar sonra daha net anlaşılacak.



Mini yorum - Barış Dinçarslan



BEŞİKTAŞ'IN EN PAHALI İLK 5'İ



Aboubakar 10 milyon euro

Ghezzal 9 milyon euro

Larin 9 milyon euro

Josef 6.5 milyon euro

Rosier 6 milyon euro



TÜRKİYE'NİN İLK 5 TAKIMI



Galatasaray 99 milyon euro

Fenerbahçe 96 milyon euro

Beşiktaş 87 milyon euro

Trabzonspor 86 milyon euro

Başakşehir 65 milyon euro

AVRUPA'DA ŞAMPİYON LİDER TAKIMLARIN DEĞERİ



İngiltere Manchester City 1 milyar euro

İspanya Atletico Madrid 748 milyon euro

İtalya İnter 618 milyon euro

Almanya Bayern Münih 841 milyon euro

Hollanda Ajax 340 milyon euro

Fransa Lille 297 milyon euro

Portekiz Sporting 185 milyon euro

Rusya Zenit 170 milyon euro

Belçika Club Brugge 137 miyon euro