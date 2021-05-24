Haberler Beşiktaş Doğrudan Devler Ligi’nde

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'ın 'ne ön eleme oynamadan gidebilmesi için 'nin ligi ilk 4 içerisinde bitirmesi gerekiyordu. 'in son haftasında Chelsea son maçını kaybetmesine rağmen takipçisi 'ın da 'a yenilmesiyle 4. sıradaki yerini korudu. Bu sonuçlarla Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamalarından doğrudan katılmayı garantiledi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Doğrudan Devler Ligi’nde
'ın 'ne ön eleme oynamadan gidebilmesi için 'nin ligi ilk 4 içerisinde bitirmesi gerekiyordu. 'in son haftasında Chelsea son maçını kaybetmesine rağmen takipçisi 'ın da 'a yenilmesiyle 4. sıradaki yerini korudu. ligi 4. tamamlasa Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi finalini 'nin finali kazanmasını bekleyecekti. Bu sonuçlarla Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamalarından doğrudan katılmayı garantiledi.
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