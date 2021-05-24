Doğrudan Devler Ligi’nde

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynamadan gidebilmesi için Chelsea'nin ligi ilk 4 içerisinde bitirmesi gerekiyordu. Premier Lig'in son haftasında Chelsea son maçını kaybetmesine rağmen takipçisi Leicester'ın da Tottenham'a yenilmesiyle 4. sıradaki yerini korudu. Bu sonuçlarla Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamalarından doğrudan katılmayı garantiledi.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynamadan gidebilmesi için Chelsea'nin ligi ilk 4 içerisinde bitirmesi gerekiyordu. Premier Lig'in son haftasında Chelsea son maçını kaybetmesine rağmen takipçisi Leicester'ın da Tottenham'a yenilmesiyle 4. sıradaki yerini korudu. Leicester City ligi 4. tamamlasa Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi finalini Manchester City'nin finali kazanmasını bekleyecekti. Bu sonuçlarla Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamalarından doğrudan katılmayı garantiledi.