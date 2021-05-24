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Benteke iddiası

ile sözleşmesi bitecek olan Belçikalı’nın Ada’dan ayrılmak istediği, ’a gelebileceği ileri sürüldü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 06:50
Benteke iddiası

Yeni sezonda yer alacağı 'ne güçlü bir kadroyla giriş yapmak isteyen 'ta, konusunda sıcak gelişmeler yaşandı. İngiltere ekibi Palace'ın formasını giyen 30 yaşındaki futbolcuyla, menajeri aracılığıyla ilk teması kuran 'a, dünyaca ünlü isimden müjdeli haber geldi. Crystal'ın yeni sözleşme teklifini henüz kabul etmeyen Benteke'nin, Premier Lig ekibiyle yollarını ayırabileceği bildirildi. 1.90'lık golcünün yeni bir maceraya hazır olduğunu ilettiği menajerinden, gelen teklifleri değerlendirmesini istediği ifade edildi. Tecrübeli futbolcunun, kendisine talip olan kulüpleri değerlendirip Euro 2020'den sonra kesin kararını vereceği kaydedildi.

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