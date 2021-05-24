Benteke iddiası

Yeni sezonda yer alacağı Şampiyonlar Ligi'ne güçlü bir kadroyla giriş yapmak isteyen Beşiktaş'ta, Christian Benteke konusunda sıcak gelişmeler yaşandı. İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace'ın formasını giyen 30 yaşındaki futbolcuyla, menajeri aracılığıyla ilk teması kuran Kara Kartal'a, dünyaca ünlü isimden müjdeli haber geldi. Crystal'ın yeni sözleşme teklifini henüz kabul etmeyen Benteke'nin, Premier Lig ekibiyle yollarını ayırabileceği bildirildi. 1.90'lık golcünün yeni bir maceraya hazır olduğunu ilettiği menajerinden, gelen teklifleri değerlendirmesini istediği ifade edildi. Tecrübeli futbolcunun, kendisine talip olan kulüpleri değerlendirip Euro 2020'den sonra kesin kararını vereceği kaydedildi.