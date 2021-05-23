Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Dünyaca ünlü golcü Beşiktaş'a

Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Dünyaca ünlü golcü 'a

Golcü transferi için düğmeye basan 'tan gündem yaratan bir hamle geldi. ve şampiyonluklarıyla duble yapan siyah-beyazlılar, önümüzdeki sezon 3 kulvarda yarışacak alternatifli bir kadro kurmak için kolları sıvadı. ile anlaşma zemini bulamayan , kulübüyle sözleşmesi biten dünyaca ünlü yıldızla görüşmelere başladı. İşte flaş transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 09:35 Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 09:36
Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Dünyaca ünlü golcü Beşiktaş'a

Çifte kupa zaferiyle bayram yapan , santfor mevkisini dünyaca ünlü bir isimle doldurmaya hazırlanıyor.

Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Dünyaca ünlü golcü Beşiktaş'a

Sözleşmesi sona eren 'ın istediği yüksek sözleşme nedeniyle görüşmelerde ilerleme kaydedilemedi ve gözler santrfor transferine çevrildi.

Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Dünyaca ünlü golcü Beşiktaş'a

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Kara-, kadrosunu üst düzey bir golcüyle güçlendirmek için kolları sıvadı.

Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Dünyaca ünlü golcü Beşiktaş'a

Yeni Asır'ın haberine göre; yönetimi, İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace ile sözleşmesi biten Christian Benteke'nin peşine düştü.

Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Dünyaca ünlü golcü Beşiktaş'a

GÖRÜŞMELER BAŞLADI!
Siyah-beyazlı kurmayların, yıldız futbolcuyla görüşmelere başladığı ve 2 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtildi.

Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Dünyaca ünlü golcü Beşiktaş'a

Bu sezon İngiltere Premier Lig'de 30 maçta 10 gol atan Belçikalı forvetin de İstanbul ekibine gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.

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