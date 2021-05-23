Son dakika spor haberleri: Görüşmeler başladı! Dünyaca ünlü golcü Beşiktaş'a

Çifte kupa zaferiyle bayram yapan Beşiktaş , santfor mevkisini dünyaca ünlü bir isimle doldurmaya hazırlanıyor.

Sözleşmesi sona eren Vincent Aboubakar 'ın istediği yüksek sözleşme nedeniyle görüşmelerde ilerleme kaydedilemedi ve gözler santrfor transferine çevrildi.

Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Kara-Kartal, kadrosunu üst düzey bir golcüyle güçlendirmek için kolları sıvadı.