Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta Josef de Souza'dan flaş Fenerbahçe göndermesi!

Umutsuzluğa en çok kapıldığınız maç ya da an var mı?

"Kesinlikle Karagümrük maçı sonrası diyebilirim. 2-1 kaybettik ve son maçta kendi skorumuzdan ziyade Galatasaray'ın çok farklı kazanmaması gerekiyordu. Aksini düşünmek bile umutsuzluk için yeterliydi. Ama şükürler olsun ki bu olmadı."

Atiba ile çok benzeşiyorsunuz. Ona bakınca kendin için futbol ömrünün uzadığını söyleyebilir misin?

"Bunu yapabilmek için 5 senedir birlikte çalıştığım özel bir fizyoterapistim var. Atiba ile oynamak benim de vizyonumu geliştirdi. Her zaman en son noktaya kadar oynamak istediğimi söylüyordum. 38-39, ne kadar uzatabilirsem kariyerimi uzatmak isterim."