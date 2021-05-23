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Son dakika spor haberleri: 'a Simy transferinde rakip oldu!

'ın karşısına, yeni sezondaki transfer hedeflerinden biri olan Simy için güçlü bir rakip çıktı. İtalyan gazeteci Maricristina Ponti, 'nun 'nin golcüsü Simy ile ilgilendiğini iddia etti. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Simy transferinde Lazio rakip oldu!
'ın karşısına, yeni sezondaki transfer hedeflerinden biri olan Simy için güçlü bir rakip çıktı. İtalyan gazeteci Maricristina Ponti, 'nun 'nin golcüsü Simy ile ilgilendiğini iddia etti. Gelecek sezon 'de oynayacak olan Crotone'nin bu sezon 'da forma giyen Simy'yi daha fazla elinde tutamayacağını belirtti. Lazio'nun en büyük rakibinin ise gelecek sezon 'yi 'nde temsil edecek takım olduğunu yazdı. Beşiktaş'ın bir süredir Simy'yi istediği biliniyor.
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