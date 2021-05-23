HaberlerBeşiktaşSon dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Simy transferinde Lazio rakip oldu!
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'a Simy transferinde Lazio rakip oldu!
Beşiktaş'ın karşısına, yeni sezondaki transfer hedeflerinden biri olan Simy için güçlü bir rakip çıktı. İtalyan gazeteci Maricristina Ponti, Lazio'nun Crotone'nin golcüsü Simy ile ilgilendiğini iddia etti. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri...
Beşiktaş'ın karşısına, yeni sezondaki transfer hedeflerinden biri olan Simy için güçlü bir rakip çıktı. İtalyan gazeteci Maricristina Ponti, Lazio'nun Crotone'nin golcüsü Simy ile ilgilendiğini iddia etti. Gelecek sezon Serie B'de oynayacak olan Crotone'nin bu sezon Serie A'da forma giyen Simy'yi daha fazla elinde tutamayacağını belirtti. Lazio'nun en büyük rakibinin ise gelecek sezon Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek takım olduğunu yazdı. Beşiktaş'ın bir süredir Simy'yi istediği biliniyor.