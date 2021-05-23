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Cumhurbaşkanı’na Ghezzal’dan teşekkür

'ta kiralık olarak forma giyen asist kralı , instagram hesabından teşekkür paylaşımında bulundu. Cezayirli yıldız, Külliye'de Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmenin resmini paylaşarak altına, "Başkanımız ve ekibine bu sıcak karşılama için çok teşekkür ederim" diye yazdı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mayıs 2021 Pazar 06:50
Cumhurbaşkanı’na Ghezzal’dan teşekkür
'ta kiralık olarak forma giyen asist kralı , instagram hesabından teşekkür paylaşımında bulundu. Cezayirli yıldız, Külliye'de Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmenin resmini paylaşarak altına, "Başkanımız ve ekibine bu sıcak karşılama için çok teşekkür ederim" diye yazdı.
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