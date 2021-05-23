Cumhurbaşkanı’na Ghezzal’dan teşekkür

Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen asist kralı Rachid Ghezzal, instagram hesabından teşekkür paylaşımında bulundu. Cezayirli yıldız, Külliye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmenin resmini paylaşarak altına, "Başkanımız ve ekibine bu sıcak karşılama için çok teşekkür ederim" diye yazdı.
Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen asist kralı Rachid Ghezzal, instagram hesabından teşekkür paylaşımında bulundu. Cezayirli yıldız, Külliye'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmenin resmini paylaşarak altına, "Başkanımız ve ekibine bu sıcak karşılama için çok teşekkür ederim" diye yazdı.