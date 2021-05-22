Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Valentin Rosier Beşiktaş'ta kalacak mı? Kendisi açıkladı!

Son dakika transfer haberleri: 'ta kalacak mı? Kendisi açıkladı!

'ın sezon başında 'den kiraladığı , siyah-beyazlı takımda kalmak istediğini söyledi. Fransız sağ bek, "Kulüpler bir anlaşmaya varıp ortak yolda buluşursa ben de Beşiktaş'ta kalmaktan, 'ta müziği ile maça çıkmaktan mutluluk duyarım." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika transfer haberleri: Valentin Rosier Beşiktaş'ta kalacak mı? Kendisi açıkladı!

'ın şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan , siyah-beyazlı takımda devam etmek istediğini söyledi. 'ne konuşan Fransız sağ bek, ve Beşiktaş'ın anlaşmasını beklediğini kaydetti.

Rosier, "Bu kulübü ve taraftarı çok seviyorum. Beni aşan, kulüplerin arasında kendi konuşacakları şeyler. Tabii ki 'nde oynamak isterim. Kulübü sevdiğimi tavırlarımdan da anlayabilirsiniz. Çünkü burada kendimi rahat hissediyorum. Kulüpler bir anlaşmaya varıp ortak yolda buluşursa ben de Beşiktaş'ta kalmaktan, 'ta Şampiyonlar Ligi müziği ile maça çıkmaktan mutluluk duyarım." dedi.

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