Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta büyük soru işareti! 3 isim zorlayacak

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları ara vermeden başladı. Kartal'da 5'i kiralık 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.
Kiralıklardan Mensah, Montero, Rosier, Cenk ve Ghezzal; bonservisi bulunan isimlerdense Atiba, Gökhan Töre, Aboubakar, Dorukhan ve Utku, Beşiktaş'a kağıt üzerinde veda eden isimler oldu.
Everton'dan yarım sezonluğuna kiralanan ve geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak Cenk'in dışında Kayseri'den kiralanan Mensah ile A. Madrid'den gelen Montero yeni sezonda Beşiktaş forması giymeyecek.