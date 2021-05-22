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Son dakika spor haberleri: 'ta büyük soru işareti! 3 isim zorlayacak

Şampiyon 'ta gelecek sezonun kadro planlaması yönetim ve teknik heyeti bir hayli zorlayacak. Takımda 5’i kiralık 10 futbolcunun sözleşmesi bitti. 3 oyuncu ile kesin olarak anlaşılacak. , ve ise en büyük soru işareti... İşte Beşiktaş'ta yaşanan tüm gelişmeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta büyük soru işareti! 3 isim zorlayacak

'ta transfer çalışmaları ara vermeden başladı. Kartal'da 5'i kiralık 10 futbolcunun sözleşmesi sona erdi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta büyük soru işareti! 3 isim zorlayacak

Kiralıklardan Mensah, Montero, , Cenk ve ; bonservisi bulunan isimlerdense Atiba, Gökhan Töre, , Dorukhan ve Utku, 'a kağıt üzerinde veda eden isimler oldu.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta büyük soru işareti! 3 isim zorlayacak

Everton'dan yarım sezonluğuna kiralanan ve geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak Cenk'in dışında Kayseri'den kiralanan Mensah ile A. Madrid'den gelen Montero yeni sezonda forması giymeyecek.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta büyük soru işareti! 3 isim zorlayacak

Sözleşmesi sona eren Dorukhan de Kartal'ın kendisine yaptığı son teklifi de kabul etmeyip takımdan ayrıldı.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta büyük soru işareti! 3 isim zorlayacak

Siyah-beyazlılarda kalacaklar da netleşiyor. Atiba'nın 1 yıl daha forma giymesi, Töre'nin de +1 yıllık opsiyonunun kullanılması beklenirken Utku'nun da sözleşmesi uzatılacak.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta büyük soru işareti! 3 isim zorlayacak

3 iSiM KARTAL'I ZORLAYACAK
Ligdeki son 6 maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen 'ın sözleşmesi tartışma konusu olurken yönetim menajeriyle sıkı bir pazarlık içinde.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta büyük soru işareti! 3 isim zorlayacak

Asist kralı için ise Leicester ile masaya oturmaya hazırlanan yönetim, bonservis konusunu çözmeye çalışacak.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta büyük soru işareti! 3 isim zorlayacak

Beşiktaşlılar, için de Sporting ile temasta. Bonservis ya da yeniden kiralama için görüşen siyah- beyazlılar, şartları zorlayacak.

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