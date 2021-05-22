Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ta büyük soru işareti! 3 isim zorlayacak

Asist kralı Ghezzal için ise Leicester ile masaya oturmaya hazırlanan yönetim, bonservis konusunu çözmeye çalışacak.

Beşiktaşlılar, Rosier için de Sporting ile temasta. Bonservis ya da yeniden kiralama için görüşen siyah- beyazlılar, şartları zorlayacak.