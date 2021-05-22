Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberleri: Atiba 1 yıl daha Beşiktaş'ta!

Son dakika spor haberleri: 1 yıl daha 'ta!

'ın Kanadalı futbolcusu Hutchinson futbola devam etme kararı aldı. 38 yaşındaki yıldız orta sahanın, siyah-beyazlılar ile 1 yıllık yeni sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 17:10 Güncelleme Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 17:22
Son dakika spor haberleri: Atiba 1 yıl daha Beşiktaş'ta!

'ın Hutchinson ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalayacağı bildirildi. Uzun yıllardır siyah-beyazlıların formasını giyen ve istikrarlı performansıyla taraftarın sevgilisi konumunda bulunan Kanadalı oyuncu, gelecek sezon da Kartal'ın başarısı için ter dökecek. 'un haberine göre, futbola devam etme kararı alan 38 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Kanadalı oyuncu geride kalan sezon siyah beyazlılarda çıktığı 40 maçta 4 gol attı, 11 asist yaptı. Siyah beyazlılarda 8. sezonunu geride bırakan Atiba, 293 maç ile Beşiktaş tarihinin en fazla forma giyen yabancı futbolcusu unvanını taşıyor. Kanadalı orta saha siyah beyazlılarda yaşadığı 3 şampiyonlukla, Beşiktaş tarihinde en fazla şampiyonluk yaşayan yabancı oyuncu oldu.

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