Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta N'Sakala'dan güldüren Sergen Yalçın açıklaması!

"SERGEN HOCA, BENİM YÜZDE YÜZÜMÜ VERMEMİ SAĞLADI"
Teknik direktör Sergen Yalçın'dan çok şey öğrendiğini belirten N'Sakala, "Hocayı ben Alanyaspor'dan tanıyorum. Benim potansiyelimi biliyordur ve beni bu yüzden buraya getirmiştir. Sadece korumak için değil, işin doğrusunu bildiği için bizi korumuştur. Buralarda bir günde takımın parçası olmak çok zor. Hemen takımın vazgeçilmezi olamıyorsunuz. Özellikle şu dönemlerde, koronavirüs zamanlarında Beşiktaş'ın futbolcusu gibi davranmak da çok zor oluyor. Bizi kısıtlayan çok şey var. Onun sayesinde yüzde yüzümü verdim. Sergen Hoca, benim yüzde yüzümü vermemi sağladı. Mental olarak bana çok yardım etti. Çok şey öğrendim, hala daha öğreniyorum. Umuyorum ki önümüzdeki sezonda da aynı şekilde devam edecektir" ifadelerini kullandı.
"SERGEN YALÇIN BİR EFSANE, 10 NUMARA İHTİYACIMIZ OLURSA KENDİSİNİ KULLANABİLİRİZ"
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın tekniğinin hala mükemmel olduğunun altını çizen N'Sakala, "Kolunda 'Ben efsaneyim' dövmesi bile var. Bu bile nasıl bir efsane olduğunu gösteriyor. Takımın efsanesi olduğunu biliyoruz. Sadece futbolcu olarak değil, teknik direktör olarak da efsane sıfatını pekiştirmiştir. Bu şekilde kupaları kazanmaya, başarılı olmaya devam ettikçe, daha başarılı olacak. Tabii ki Alanyaspor'da bazen videolarını gösteriyordu. 'Bakın isterseniz yapabilirsiniz' diye. İdmanlara; orada da burada da katıldığı oluyordu. Hala tekniği geçmiş değil, hala mükemmel. 10 numara ihtiyacımız olursa, kendisini hala kullanabiliriz" diye konuştu.
"TRİBÜNDE OLMADAN BU DESTEĞİ VERMEK, TARAFTARLAR İÇİN HEM ZOR HEM DE KEYİFSİZ OLMUŞTUR"
Şampiyonluğu taraftara armağan eden N'Sakala, "Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Böylesine destek vermek zordu. Tribünde olmadan bu desteği vermek, taraftarlar için hem zor hem de keyifsiz olmuştur. Şampiyonluklarımızı onlara armağan etmek istiyorum" şeklinde konuştu.