Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta N'Sakala'dan güldüren Sergen Yalçın açıklaması!

"SERGEN HOCA, BENİM YÜZDE YÜZÜMÜ VERMEMİ SAĞLADI"

Teknik direktör Sergen Yalçın'dan çok şey öğrendiğini belirten N'Sakala, "Hocayı ben Alanyaspor'dan tanıyorum. Benim potansiyelimi biliyordur ve beni bu yüzden buraya getirmiştir. Sadece korumak için değil, işin doğrusunu bildiği için bizi korumuştur. Buralarda bir günde takımın parçası olmak çok zor. Hemen takımın vazgeçilmezi olamıyorsunuz. Özellikle şu dönemlerde, koronavirüs zamanlarında Beşiktaş'ın futbolcusu gibi davranmak da çok zor oluyor. Bizi kısıtlayan çok şey var. Onun sayesinde yüzde yüzümü verdim. Sergen Hoca, benim yüzde yüzümü vermemi sağladı. Mental olarak bana çok yardım etti. Çok şey öğrendim, hala daha öğreniyorum. Umuyorum ki önümüzdeki sezonda da aynı şekilde devam edecektir" ifadelerini kullandı.