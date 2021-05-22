Haberler Beşiktaş Güneş’ten Yalçına tebrik

Güneş’ten Yalçına tebrik

Milli takım teknik direktörü , şampiyon 'ı kutlayıp 'a da övgüler dizdi. Usta hoca "'de son haftalarda heyecan vardı. Şampiyon Beşiktaş'ı kutluyorum. 'nde de başarılar diliyorum. Sergen Yalçın'ın başarısına şaşırmadım. Bunu başardığı için hepsini tebrik ediyorum" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 06:50
Güneş’ten Yalçına tebrik
Milli takım teknik direktörü , şampiyon 'ı kutlayıp 'a da övgüler dizdi. Usta hoca "'de son haftalarda heyecan vardı. Şampiyon Beşiktaş'ı kutluyorum. 'nde de başarılar diliyorum. Sergen Yalçın'ın başarısına şaşırmadım. Bunu başardığı için hepsini tebrik ediyorum" dedi.
SON DAKİKA