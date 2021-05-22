Güneş’ten Yalçına tebrik

Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş, şampiyon Beşiktaş'ı kutlayıp Sergen Yalçın'a da övgüler dizdi. Usta hoca "Süper Lig'de son haftalarda heyecan vardı. Şampiyon Beşiktaş'ı kutluyorum. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılar diliyorum. Sergen Yalçın'ın başarısına şaşırmadım. Bunu başardığı için hepsini tebrik ediyorum" dedi.
Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş, şampiyon Beşiktaş'ı kutlayıp Sergen Yalçın'a da övgüler dizdi. Usta hoca "Süper Lig'de son haftalarda heyecan vardı. Şampiyon Beşiktaş'ı kutluyorum. Şampiyonlar Ligi'nde de başarılar diliyorum. Sergen Yalçın'ın başarısına şaşırmadım. Bunu başardığı için hepsini tebrik ediyorum" dedi.