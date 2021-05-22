Bambaşka bir duygu

Henüz 20 yaşında olmasına rağmen Beşiktaş'ın as kalecisi olan ve siyahbeyazlılarda iki şampiyonluk birden yaşayan Ersin Destanoğlu, yaşadığı duyguları anlattı. Genç file bekçisi şampiyonluk için "Bambaşka bir duyguydu. Ancak Göztepe maçından sonraki gün kendime 'Şampiyon olduk' dedim. O zaman şampiyonluğu hissettim. Yeni yeni kendime geliyordum" yorumunu yaptı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın sezon başında kendisi gibi Utku Yuvakuran'a güvenerek kaleyi teslim ettiğinin hatırlatılması üzerine, "Sergen hoca bize güven aşıladı. Bize güvendiğini hissettirdi. Kamuoyunun önünde de bunları söylemesi öz güven kattı. Mutlu olduk. Hocanın düşüncelerini biliyordum" değerlendirmesinde bulundu.

TAKIMDAKİ BİRLİK BİZİ KUPAYA GÖTÜRDÜ

Zaman zaman üzerinde baskı hissettiğini anlatan Ersin Destanoğlu, "Bunun altından en iyi şekilde kalkmaya çalıştım. Sahada armayı en iyi şekilde terletmeye çalıştım. Altyapıdan gelen kaleci olarak elimden geleni vermeye çalıştım" diye konuştu. Maçlarda hiçbir şekilde tedirginlik yaşamadığını kaydeden Ersin, "Hoca öyle bir güven verdi ki hiçbir tedirginliğim olmadı. 'Çıkın rahat rahat oynayın' dedi" ifadelerini kullandı. Ersin, "Zaman zaman hatalar yaptım ama hatalardan sonra başım dik sahadan çıktım. Hatalardan ders çıkardım. Hocalarım da arkamda durdu. Ağabeylerimiz, kaptanlarımız, takım arkadaşlarımız gelip hep destek oldu. Zaten bu birlik, beraberlik bizi kupaya götürdü" dedi.

TARAFTARLA BAŞKA OLURDU

Ersin, taraftarların tribünde olmamasının sıkıntı oluşturduğunu vurgulayıp, "40 bin kişinin önünde olsaydık bambaşka sezon geçirirdik. Top toplayıcılık yaparken 40 bin kişilik maçlarda 'inşallah biz de oynarız' diyorduk. O günler nasip oldu ama taraftar yoktu" ifadelerini kullandı.

AVRUPA HAYALİM VAR

Avrupa'da forma giymek istediğini de bildiren Ersin, "Böyle bir hayalim var. Doğru zamanda gitmek istiyorum. Oraya oturmaya gitmek istemiyorum, oturmak bana göre değil. 16 yaşından beri senede 30-35 maç oynayan kaleciyim. Şans bulacağım bir kulübe gitmek istiyorum" dedi.

SEVİNÇTEN UYUYAMADIK

Şampıyonluğun kazanıldığı Göztepe maçı öncesi ve sonrasındakwi takım atmosferine değinen Ersin, şunları kaydetti: Her şey bizim elimizdeydi. Çıkıp oynayıp kazanacaktık. Genel olarak kimse de tedirginlik olmadı. Şampiyon olacağımızı biliyorduk. Kupayı da kazandık. Göztepe maçından sonra saat 5-6 gibi yattım. Sevinçten uyuyamadık.

SERGEN HOCA ÇOK DİSİPLİNLİ

Şampiyonlukta Sergen Yalçın'ın katkısıyla ilgili soruyu yanıtlayan Ersin, şöyle dedi: Futbolculuğu döneminde nasıl biri olduğunu bilmiyorum, yaşım tutmuyor. 'Bana atın, ben atarım.' dermiş. Hocalığı çok disiplinli. Futbolcuya da yansıtıyor. Stresli haftalarda rahatlığını gösterince takım da rahatladı. Biz genç oyuncular hocanın konuşmalarından sonra maçlara rahat çıkıyoruz.