Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Galatasaray'a dünya yıldızı çalımı!

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazarak duble yapan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.
Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazarak duble yapan Beşiktaş'ta gözler transfere çevrildi.
Teknik direktör Sergen Yalçın'la yeni sözleşme imzalayacak siyah-beyazlıların transferdeki öncelikli hedefi kiralık sözleşmeleri biten Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'i kadroda tutmak olarak belirlendi.
Şampiyonlar Ligi, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda mücadele verecek Beşiktaş, alternatifli bir takım kurmak için kolları sıvadı.
Adem Ljajic ve Bernard Mensah'tan beklenen verimi alamayan Kara-Kartal, 10 numara transferi için düğmeye bastı.
Hücum aksiyonlarında çeşitlilik yakalamayı amaçlayan Sergen Yalçın'ın talebi üzerine yönetim harekete geçti.
Beşiktaşlı kurmaylar, uzun süredir Galatasaray'ın gözdesi konumunda bulunan dünyaca ünlü yıldızın transferi için devreye girdi.
KARTAL'DAN JUAN MATA HAMLESİ!
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın haberine göre, Galatasaray'dan sonra Beşiktaş'ın da Juan Mata ile ilgilendiği iddia ediliyor.
33 yaşındaki yıldız futbolcunun İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.
İspanyol yıldız, on numara haricinde hücumun sağ ve sol kanadında forma giyebiliyor.