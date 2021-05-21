Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Galatasaray'a dünya yıldızı çalımı!

Son dakika transfer haberleri: 'tan 'a dünya yıldızı çalımı!

'de 2020-21 sezonunu şampiyon tamamlayan 'ta transfer için düğmeye basıldı. İlk iş olarak teknik direktör ile yeni sözleşme imzalayacak siyah-beyazlılar, kadrosunu yıldız isimlerle güçlendirmeyi amaçlıyor. Gelecek sezon 'nde boy gösterecek Kara-Kartal, 'ın transfer gözdesi için devreye girdi. Beşiktaş yönetimi, dünyaca ünlü isme imza attırıp iddiasını konuşturmak istiyor. İşte gündem yaratan transfer gelişmesinin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 10:46
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Galatasaray'a dünya yıldızı çalımı!

ve Ziraat Türkiye Kupası'nı kazarak duble yapan 'ta gözler transfere çevrildi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Galatasaray'a dünya yıldızı çalımı!

Teknik direktör 'la yeni sözleşme imzalayacak siyah-beyazlıların transferdeki öncelikli hedefi kiralık sözleşmeleri biten Valentin Rosier ve Rachid Ghezzal'i kadroda tutmak olarak belirlendi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Galatasaray'a dünya yıldızı çalımı!

, ve Türkiye Kupası'nda mücadele verecek , alternatifli bir takım kurmak için kolları sıvadı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Galatasaray'a dünya yıldızı çalımı!

Adem Ljajic ve Bernard Mensah'tan beklenen verimi alamayan Kara-Kartal, 10 numara transferi için düğmeye bastı.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Galatasaray'a dünya yıldızı çalımı!

Hücum aksiyonlarında çeşitlilik yakalamayı amaçlayan 'ın talebi üzerine yönetim harekete geçti.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Galatasaray'a dünya yıldızı çalımı!

Beşiktaşlı kurmaylar, uzun süredir 'ın gözdesi konumunda bulunan dünyaca ünlü yıldızın transferi için devreye girdi.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Galatasaray'a dünya yıldızı çalımı!

KARTAL'DAN JUAN MATA HAMLESİ!
Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan'ın haberine göre, 'dan sonra 'ın da Juan Mata ile ilgilendiği iddia ediliyor.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Galatasaray'a dünya yıldızı çalımı!

33 yaşındaki yıldız futbolcunun İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek.

Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'tan Galatasaray'a dünya yıldızı çalımı!

İspanyol yıldız, on numara haricinde hücumun sağ ve sol kanadında forma giyebiliyor.

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