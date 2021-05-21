Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın yeni transferi Besar Gudjufi'ye 5 yılda 630 bin euro!

Şampiyonlar Ligi kalitesinde kadro oluşturmaya çalışan siyah-beyazlı yönetim, hem oynatacağı hem de satarak kasasına gelir getirecek yıldız avına çıktı. Makedonya 1. Ligi'nde Belasica forması giyen 16 yaşındaki Besar Gudjufi İstanbul'a gelmiş ve prensip anlaşmasına varılmıştı. Sabah'ın haberine göre, genç oyuncunun sözleşme detayları da belli oldu.

ELJIF ELMAS ETKİSİ BEKLENİYOR

Makedon Milli Takımı'nın alt yaş kategorilerinde de oynayan sol kanat, 5 yıllık imza için toplam 630 bin Euro alacak. İlk yılında Makedon oyuncu, aylık 8 bin Euro kazanacak. Başkan Ahmet Nur Çebi, F.Bahçe'nin 295 bin Euro'ya alıp, 17.5 milyon Euro'ya sattığı Eljif Elmas'ta olduğu gibi Gudjufi'den de önemli bir gelir bekliyor.