Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın yeni transferi Besar Gudjufi'ye 5 yılda 630 bin euro!

Son dakika transfer haberleri: 'ın yeni transferi 'ye 5 yılda 630 bin euro!

'ın kadrosuna kattığı geleceğin yıldızı olarak gösterilen ve ’nda alt yaş kategorilerinde forma giyen 16 yaşındaki , 5 yıllık imza karşılığında 630 bin Euro kazanacak. İlk yılında aylık 8 bin Euro alacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 06:50
Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş'ın yeni transferi Besar Gudjufi'ye 5 yılda 630 bin euro!

kalitesinde kadro oluşturmaya çalışan siyah-beyazlı yönetim, hem oynatacağı hem de satarak kasasına gelir getirecek yıldız avına çıktı. . Ligi'nde Belasica forması giyen 16 yaşındaki 'a gelmiş ve prensip anlaşmasına varılmıştı. Sabah'ın haberine göre, genç oyuncunun sözleşme detayları da belli oldu.

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'nın alt yaş kategorilerinde de oynayan sol kanat, 5 yıllık imza için toplam 630 bin Euro alacak. İlk yılında Makedon oyuncu, aylık 8 bin Euro kazanacak. Başkan , 'nin 295 bin Euro'ya alıp, 17.5 milyon Euro'ya sattığı 'ta olduğu gibi Gudjufi'den de önemli bir gelir bekliyor.

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