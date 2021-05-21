Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'dan Fenerbahçe yorumu!

"AVRUPA'DA OYNAMA HAYALİM VAR"

Kendisine teklif gelip gelmediği sorusunu yanıtlayan Ersin, "Bana gelen bir şey yok, kulübe geliyordur. Bazen maçlardan sonra birkaç haber görüyorum. Benlik bir şey yok, menajerime gelmiştir. Sezon içinde şampiyonluğa giderken kafam dağılmasın diye bu konuları duymak istemedim. Sezon yeni bitti. Avrupa'da oynama hayalim var. Doğru zamanda gitmek istiyorum. Oraya oturmaya gitmek istemiyorum, oturmak bana göre değil. 16 yaşından beri senede 30-35 maç oynayan kaleciyim. Onun altına düşmek istemiyorum, şans bulacağım bir kulübe gitmek istiyorum." diye konuştu.