Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın kaptanlarından Necip Uysal'ın mutlu günü! Ahmet Nur Çebi yalnız bırakmadı

'ın kaptanlarından 'ın mutlu günü! yalnız bırakmadı

'ın kaptanlarından ile Beşkardeşler, Beşiktaş Başkanı 'nin nikah şahitliği yaptığı törenle evlendi. Uysal'ı mutlu gününde takım arkadaşları da yalnız bırakmadı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2021 Cuma 21:57
Beşiktaş'ın kaptanlarından Necip Uysal'ın mutlu günü! Ahmet Nur Çebi yalnız bırakmadı

'ın kaptanlarından hayatını Beşkardeşler ile birleştirdi.

Beşiktaş'ın kaptanlarından Necip Uysal ile Nur Beşkardeşler, Beşiktaş Başkanı 'nin nikah şahitliği yaptığı törenle evlendi. Uysal'ı mutlu gününde takım arkadaşları da yalnız bırakmadı.

BEŞİKTAŞ'TAN TEBRİK

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Necip Uysal ile Nur Beşkardeşler, Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin nikah şahitliği yaptığı törenle evlendi. Necip – Nur çiftini tebrik eder, kendilerine ömür boyu mutluluklar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

SON DAKİKA