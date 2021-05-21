Beşiktaş'ın kaptanlarından Necip Uysal'ın mutlu günü! Ahmet Nur Çebi yalnız bırakmadı

Beşiktaş'ın kaptanlarından Necip Uysal hayatını Nur Beşkardeşler ile birleştirdi.

Beşiktaş'ın kaptanlarından Necip Uysal ile Nur Beşkardeşler, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin nikah şahitliği yaptığı törenle evlendi. Uysal'ı mutlu gününde takım arkadaşları da yalnız bırakmadı.

BEŞİKTAŞ'TAN TEBRİK

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Necip Uysal ile Nur Beşkardeşler, Başkanımız Ahmet Nur Çebi'nin nikah şahitliği yaptığı törenle evlendi. Necip – Nur çiftini tebrik eder, kendilerine ömür boyu mutluluklar dileriz." ifadeleri kullanıldı.