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Son dakika spor haberleri: 'tan sağ bek atağı! Rosier'in yerine...

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, 'in takımdaki geleceğinin belirsiz olması nedeniyle sürpriz bir sağ beki listesine aldı. İşte detaylar... ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 14:14
Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan sağ bek atağı! Sürpriz isim...

Süper Lig'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan , gelecek sezonun kadro yapılanmasına şimdiden başladı. Fransız basınında yer alan habere göre siyah beyazlılar, Tunus ekibi ES Saheli'de forma giyen sağ bek Wajdi Kechrida'yı transfer listesine ekledi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan sağ bek atağı! Sürpriz isim...

'ın kiralık olarak kadroda yer alan 'in takımdan ayrılması halinde 25 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlayacağı belirtildi. Sezon başında Sporting Lizbon'dan kiralanan Rosier'nin siyah beyazlılarla olan sözleşmesi haziran ayının sonunda sona eriyor.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan sağ bek atağı! Sürpriz isim...

19 MAÇTA GÖREV ALDI

2016 yılından beri ES Saheli'de forma giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Kechrida, Tunus ekibiyle bu sezon ligde 19 maça çıkarken 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'tan sağ bek atağı! Sürpriz isim...

WAJDI KECHRIDA KİMDİR?

Tunus 1. Lig takımlarından Etoile Du Sahel takımında forma giyen 25 yaşındaki sağ bek ayrıca Tunus Milli Takımı'nda 13 defa forma giydi. Kechrida'nın sözleşmesi 2021 haziran ayında sona eriyor.

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