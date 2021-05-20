Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Şampiyon Beşiktaş o isme 3 yıllık imza attırdı!

Son dakika spor haberi: Şampiyon o isme 3 yıllık imza attırdı!

Son dakika haberleri... 'de sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ın iç transferde o isimle 3 yıllık sözleşme imzaladığı ortaya çıktı. İşte detaylar... ()

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2021 Perşembe 08:01
Son dakika spor haberi: Şampiyon Beşiktaş o isme 3 yıllık imza attırdı!

'de sezonu şampiyon tamamlayan , Ziraat Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaştı.

Son dakika spor haberi: Şampiyon Beşiktaş o isme 3 yıllık imza attırdı!

Çifte kupa kazanmanın sevincini yaşayan siyah-beyazlılarda, iç transfer çalışmalarının da hız kesmeden devam ettiği bildirildi.

Son dakika spor haberi: Şampiyon Beşiktaş o isme 3 yıllık imza attırdı!

Milliyet'te yer alan habere göre yönetimi, iç transferde ilk imzayı kaleci Utku Yuvakuran'a attırdı.

Son dakika spor haberi: Şampiyon Beşiktaş o isme 3 yıllık imza attırdı!

Sözleşmesi biten 23 yaşındaki başarılı file bekçisinin 3 yıllık yeni mukaveleye imza attığı öğrenildi.

Son dakika spor haberi: Şampiyon Beşiktaş o isme 3 yıllık imza attırdı!

Kartal'ın bu sezon özellikle Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasında büyük pay sahibi olan Utku'nun, teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteğiyle kadroda tutulduğu bildirildi.

Son dakika spor haberi: Şampiyon Beşiktaş o isme 3 yıllık imza attırdı!

2 Kasım 1997'de İstanbul'da dünyaya gelen Utku Yuvakuran, 2016'da Beylerbeyi'nden 'a transfer oldu. Genç eldiven, bu sezon lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 10 karşılaşmanın 4'ünü gol yemeden tamamladı.

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