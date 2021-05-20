Son dakika spor haberi: Şampiyon Beşiktaş o isme 3 yıllık imza attırdı!

Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaştı.
Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda da mutlu sona ulaştı.
Çifte kupa kazanmanın sevincini yaşayan siyah-beyazlılarda, iç transfer çalışmalarının da hız kesmeden devam ettiği bildirildi.
Milliyet'te yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, iç transferde ilk imzayı kaleci Utku Yuvakuran'a attırdı.
Sözleşmesi biten 23 yaşındaki başarılı file bekçisinin 3 yıllık yeni mukaveleye imza attığı öğrenildi.
Kartal'ın bu sezon özellikle Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasında büyük pay sahibi olan Utku'nun, teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteğiyle kadroda tutulduğu bildirildi.
2 Kasım 1997'de İstanbul'da dünyaya gelen Utku Yuvakuran, 2016'da Beylerbeyi'nden Beşiktaş'a transfer oldu. Genç eldiven, bu sezon lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 10 karşılaşmanın 4'ünü gol yemeden tamamladı.