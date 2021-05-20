Son dakika spor haberi: Şampiyon Beşiktaş o isme 3 yıllık imza attırdı!

Kartal'ın bu sezon özellikle Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasında büyük pay sahibi olan Utku'nun, teknik direktör Sergen Yalçın'ın isteğiyle kadroda tutulduğu bildirildi.

2 Kasım 1997'de İstanbul'da dünyaya gelen Utku Yuvakuran, 2016'da Beylerbeyi'nden Beşiktaş'a transfer oldu. Genç eldiven, bu sezon lig ve Türkiye Kupası'nda çıktığı toplam 10 karşılaşmanın 4'ünü gol yemeden tamamladı.