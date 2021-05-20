Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan olay itiraf! "Trabzonspor'un hakkıydı"

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, şampiyonluğun öyküsünü yazdı. İşte Yalçın'ın Milliyet'te yer alan yazısından öne çıkanlar...
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, şampiyonluğun öyküsünü yazdı. İşte Yalçın'ın Milliyet'te yer alan yazısından öne çıkanlar...
"HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ BİR DURUMDU"
Biz toplayabildiğimiz kadar puanlar toplayıp yukarıdakilerin kaybetmesini beklemeliydik. Bu mümkün müydü? Elbette mümkündü... Tüm ihtimalleri hesaplamak zorundaydık. "Şampiyonluk yarışında fazla avantajımız yok, boş verelim" deme lüksümüz hiç yoktu. Beşiktaş, matematik olarak şansı devam ettikçe tüm ihtimalleri kovalamak zorunda olan bir kulüptür. Futbolcular zaten Beşiktaş'ın büyüklüğünü biliyorlar fakat bunun sözde kalmaması için bizlere çok iş düşüyordu. Ayrıca oyun tempomuzu artırmamız gerekiyordu. Beşiktaş gibi bir takım oyunu ofansif anlamda kesinlikle daha iyi oynamalıydı. Oyun gücüyle, istekle, arzuyla, hırsla kazanmalıydık maçlarımızı. Bu tempoya geçerken zorlandık mı? Evet! Ancak futbolcularımız bu duruma çok kısa sürede alıştılar. Zaten Beşiktaş'ın ruhunda, genlerinde bulunan coşkulu futbol oynama arzusunu yeniden ortaya koyduk. Şunu çok net söyleyebilirim ki, ben ilk geldiğim sezon da yaşamak istiyordum. Zor da olsa bu umudumu sonuna kadar korudum. Fakat olmadı. İyi oynadığımız halde puanlar kaybettiğimiz maçlar oldu. Bizim taraftara ihtiyacımız olduğu dönemde tüm Türkiye pandemi ile tanıştı. Futbola verilen ara hiç beklemediğimiz bir durumdu.
"BEKLENMEDİK BİÇİMDE TAKIMDAN AYRILDI"
Göreve gelmeden önce ekip olarak tüm zorluklara karşı kendimizi hazırlamıştık ama pandemi çok başka bir durumdu. Elbette tüm takımlar bu tablodan olumsuz etkilendi. Kafamızda planladığımız antrenman programlarının hepsi bir anda değişmişti. En ciddi problemi uzun bir aradan sonra lig yeniden başladığında yaşadık. Çünkü yurt dışından gelen en önemli oyuncularımı karantinalar yüzünden bazı maçlarda oynatamadım. Bu yetmiyormuş gibi kaleci Karius da beklenmedik biçimde takımdan ayrıldı. Tüm bunlar hesapta olmayan şeylerdi.
"GEÇEN SEZON DA ŞAMPİYON OLABİLİRDİK"
Trabzonspor ve Medipol Başakşehir müsabakaları, ilk geldiğim sezon benim en çok üzüldüğüm maçlardı. Şampiyon olduğumuz sezonda da üzüldüğüm maçlar oldu fakat ilk sezonda Trabzonspor ve Başakşehir maçlarından toplamda 6 puan çıkarabilseydik, lig sonunda belki şampiyon bile olabilirdik. O iki maçta çok iyi oynamıştık. Ligin ikinci yarısının en önemli kırılma anlarıydı o maçlar. Şansımızı sonuna kadar zorlamak bizim olmazsa olmazımızdı. Ligin sonunda kendimizi bir anda Şampiyonlar Ligi elemelerinde bulduk. Tüm şartları zorladık. Tüm olumsuzları yenmeye çalıştık. Yine de biz sezonu, oyun olarak kendimize yakışır bir şekilde kapattık. Bir dahaki sezon için, ligin kalan haftalarını bu şekilde sürdürmemiz önemliydi. Eğer bu sene şampiyon olduysak bunda geçen sezonun son haftalarındaki bu kazanma arzusunun takımda kalıcı hale gelmesinin payı çok büyüktür.
"TRABZONSPOR'UN HAKKIYDI"
Daha önce de söyledim. Lig ikinciliği Trabzonspor'un hakkıydı. Şampiyonlar Ligi onların hakkıydı. Ama bir şekilde kendimizi bu kulvarda bulduk. Kulübün şartlarından dolayı bu maça hazırlanmamız çok zor oldu. Tek maçla tur gitti ama şunu söyleyebilirim ki çok ciddi sakatlıklar da olabilirdi. Bu maçtan dolayı takıma ciddi bir yükleme yapma fırsatımız olmadı. Bazı oyuncularımız sakatlıktan yeni çıkmış, bazılarının ise sakatlanma riski vardı. PAOK bizden daha hazırdı. Milli ara ve bay haftasındaki sonraki Beşiktaş ile, PAOK maçındaki Beşiktaş arasında dünyalar kadar fark vardı. Tek korkum sezona ciddi sakatlıklarla başlamaktı.
"ROSIER'İ DAHA ÖNCE SEYRETMEMİŞTİM"
Sağ bek konusu benim en çok beklediğim transferlerden biriydi. Çünkü o bölgede ciddi problemlerimiz oluyordu. Rosier bu anlamda bizim sıkıntılarımızı çözmemize çok yardımcı oldu. Çok net söyleyebilirim ki Rosier'i daha önce seyretmemiştim. İlk kez idmanlarda izledim. Evet, idmanlarda iyiydi ama bunu en iyi maçlarda görebilirdik. Karagümrük ile yaptığımız hazırlık maçında Rosier çok iyi oynamıştı ve o gün iyi bir sağ bek transfer ettiğimizi net biçimde gördük. Karagümrük ile oynanan maç gelecek adına bize birçok konuda umut da vermişti. Sıradan bir hazırlık maçı değildi. Sanki bir lig maçı gibi oynadık. Hatta bazı lig maçlarından bile daha tempoluydu. O müsabakadaki performans bizi geleceğe taşıdı. Sanki sezonun provası gibiydi. Milli aranın üzerine gelen bay haftasından sonra bambaşka bir Beşiktaş için çok çaba sarf ettik. Ekip arkadaşlarım çok emek harcadı. Hep birlikte harcadığımız emeklerin karşılığını bu şekilde alınca insan ister istemez çok mutlu oluyor. Ekibime çok şey borçluyum.