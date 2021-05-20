Son dakika spor haberi: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'dan olay itiraf! "Trabzonspor'un hakkıydı"

"GEÇEN SEZON DA ŞAMPİYON OLABİLİRDİK" Trabzonspor ve Medipol Başakşehir müsabakaları, ilk geldiğim sezon benim en çok üzüldüğüm maçlardı. Şampiyon olduğumuz sezonda da üzüldüğüm maçlar oldu fakat ilk sezonda Trabzonspor ve Başakşehir maçlarından toplamda 6 puan çıkarabilseydik, lig sonunda belki şampiyon bile olabilirdik. O iki maçta çok iyi oynamıştık. Ligin ikinci yarısının en önemli kırılma anlarıydı o maçlar. Şansımızı sonuna kadar zorlamak bizim olmazsa olmazımızdı. Ligin sonunda kendimizi bir anda Şampiyonlar Ligi elemelerinde bulduk. Tüm şartları zorladık. Tüm olumsuzları yenmeye çalıştık. Yine de biz sezonu, oyun olarak kendimize yakışır bir şekilde kapattık. Bir dahaki sezon için, ligin kalan haftalarını bu şekilde sürdürmemiz önemliydi. Eğer bu sene şampiyon olduysak bunda geçen sezonun son haftalarındaki bu kazanma arzusunun takımda kalıcı hale gelmesinin payı çok büyüktür.

"TRABZONSPOR'UN HAKKIYDI" Daha önce de söyledim. Lig ikinciliği Trabzonspor'un hakkıydı. Şampiyonlar Ligi onların hakkıydı. Ama bir şekilde kendimizi bu kulvarda bulduk. Kulübün şartlarından dolayı bu maça hazırlanmamız çok zor oldu. Tek maçla tur gitti ama şunu söyleyebilirim ki çok ciddi sakatlıklar da olabilirdi. Bu maçtan dolayı takıma ciddi bir yükleme yapma fırsatımız olmadı. Bazı oyuncularımız sakatlıktan yeni çıkmış, bazılarının ise sakatlanma riski vardı. PAOK bizden daha hazırdı. Milli ara ve bay haftasındaki sonraki Beşiktaş ile, PAOK maçındaki Beşiktaş arasında dünyalar kadar fark vardı. Tek korkum sezona ciddi sakatlıklarla başlamaktı.