Son dakika BJK haberleri | Beşiktaş'ta Cenk Tosun'dan Dorukhan Toköz itirafı!

Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun, açıklamalarda bulundu. Elde edilen şampiyonluktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek sözlerine başlayan Cenk, "Talihsiz bir sakatlık geçirdim, onu kenara bırakırsak çok güzel bir 6 ay, 6 ay bile değil, 4 ay geçirdim burada arkadaşlarımla. Çok özlemiştim burayı. Beşiktaş'la anlaştıktan sonra bir tweet atmıştım, 'Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız?' diye. Bugün itibariyle söyleyebilirim, yazdık çünkü. Bütün arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çok uzun bir süreç; pandemi, taraftar olmaması, 42 maçlık bir periyot. Çok uzun süren bir maraton. Her 3 güne maç gerçekten kolay bir şey değildi. Herkes fedakarca her şeyini verdi ve şampiyon olduk" ifadelerini kullandı.
Süper Lig'de 2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Cenk Tosun, açıklamalarda bulundu. Elde edilen şampiyonluktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirerek sözlerine başlayan Cenk, "Talihsiz bir sakatlık geçirdim, onu kenara bırakırsak çok güzel bir 6 ay, 6 ay bile değil, 4 ay geçirdim burada arkadaşlarımla. Çok özlemiştim burayı. Beşiktaş'la anlaştıktan sonra bir tweet atmıştım, 'Yeniden tarih yazmaya hazır mıyız?' diye. Bugün itibariyle söyleyebilirim, yazdık çünkü. Bütün arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çok uzun bir süreç; pandemi, taraftar olmaması, 42 maçlık bir periyot. Çok uzun süren bir maraton. Her 3 güne maç gerçekten kolay bir şey değildi. Herkes fedakarca her şeyini verdi ve şampiyon olduk" ifadelerini kullandı.
Fikstür yoğunluğunun sakatlıklara etki edip etmediğine yönelik görüşlerinin sorulması üzerine de milli oyuncu, şunları söyledi:
"Bizim ilk sezonumuz olduğu için alışma dönemindeyiz. İngiltere'de kaç senedir 20 takımla oynanıyor. Daha ilk sezonumuz olduğu için sadece biz değil, çoğu takım sakatlık verdi. Ama ona rağmen iyi performans gösterdiğimizi düşünüyorum."
"BAŞLARDA HİÇ KİMSE BİZE İNANMIYORDU"
Sezon başında kamuoyunda Beşiktaş'ın şampiyon olacağına dair inançların az olduğunu belirten 'Tosun Paşa' lakaplı futbolcu, "Benim geldiğim dönemde artık toparlamış haldeydik. Benim imza attığım gün birinci sıradaydık. Çok iyi hatırlıyorum o günü. Başlarda hiç kimse bize inanmıyordu. Açık konuşacak olursak, ben bile İngiltere'den izlerken; 'inşallah bu sezon iyi biter' diye düşünüyordum. Çünkü ümit veren bir futbol yoktu, puanlar alamıyorduk. Ama sonra ne yapıp, ne edip bu takım birlik oldu. Hem maç kazanmaya hem ligin en iyi futbolunu oynamaya başladı. Bu da şampiyonluğu getirdi" açıklamalarında bulundu.