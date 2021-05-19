Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Mitrovic atağı! Temaslar başladı

Sezonu çifte kupa ile bitiren Beşiktaş transferde de gaza bastı... Takvim'in haberine göre; Vincent Aboubakar'ın takımdaki geleceğinin belirsizliği sebebiyle golcü arayışı içine giren yönetim, ilk hedef olarak Fulham forması giyen Aleksandar Mitrovic'i belirledi. Sırp golcü için İngiliz ekibi ile temasa geçildi.





2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR



Fulham ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan Mitrovic'i 1 yıllığına kiralamak isteyen Kartal, İngiliz ekibinin Premier Lig'den düşmesini bu transferde avantja çevirmeye çalışacak.



