Haberler Beşiktaş Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Mitrovic atağı! Temaslar başladı

Son dakika transfer haberi: 'tan atağı! Temaslar başladı

Son dakika spor haberi: , 'ın forveti 'in transferi için atağa kalktı. ekibiyle temaslara başlandı. Fulham'ın 'den düşmesini fırsata çevirmeye çalışan , Sırp golcüyü 1 yıllığına kiralamakta karar. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Mitrovic atağı! Temaslar başladı

Sezonu çifte kupa ile bitiren transferde de gaza bastı... Takvim'in haberine göre; Vincent Aboubakar'ın takımdaki geleceğinin belirsizliği sebebiyle golcü arayışı içine giren yönetim, ilk hedef olarak forması giyen Aleksandar 'i belirledi. Sırp golcü için ekibi ile temasa geçildi.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Mitrovic atağı! Temaslar başladı

2024'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

ile 2024 yılına kadar sözleşmesi olan 'i 1 yıllığına kiralamak isteyen , ekibinin 'den düşmesini bu transferde avantja çevirmeye çalışacak.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Mitrovic atağı! Temaslar başladı

KARTAL'IN KOZU DEVLER LİGİ

Değeri 18 milyon Euro olan Sırp golcü için 'ın en büyük kozu ise Şampiyonlar Ligi bileti olacak. da 'in kendisini gösterebileceği bir takıma gitmesine sıcak.

Son dakika transfer haberi: Beşiktaş'tan Mitrovic atağı! Temaslar başladı

FİZİK GÜCÜ YÜKSEK BİR GOLCÜ

26 yaşında ve 1.89 boyunda olan Aleksandar , yüksek fizik gücü ile ön plana çıkıyor. Sırp futbolcu kariyerinde 64 kez giydiği milli forma altında 41 gol kaydetti.

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