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Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan taraftar açıklaması

Son dakika Beşiktaş spor haberi: ve Ziraat Türkiye Kupasını kazanarak sezonu 2 kupa ile tamamlayan Beşiktaş'tan son dakika açıklaması geldi. Siyah-beyazlılar resmi sitesinden yaptığı açıklama ile şampiyonluk kutlamasının taraftardan yoksun gerçekleştirileceğini açıkladı. Ayrıca Beşiktaş taraftara anlayışlarından ötürü teşekkür etti.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 20:13
Son dakika spor haberi: Beşiktaş'tan taraftar açıklaması

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

şampiyonu Futbol A Takımımızın Vodafone Park'ta kupasına kavuşacağı tören, dünyayı etkisi altına alan Covid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında ne yazık ki taraftarlarımızdan yoksun olarak gerçekleştirilmektedir.

Şerefimizle ve Hakkımızla kazandığımız şampiyonluğumuzu, en büyük destekçimiz olan taraftarlarımızla kutlayamamanın üzüntüsünü yaşıyor, gösterdikleri anlayış nedeniyle taraftarlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Pandemi koşulları gereği bugün ancak televizyon yayınıyla taraftarlarımızla buluşturabildiğimiz kupa törenimizi, normalleşmenin başlangıcına müteakip taraftarlarımızın coşkulu tezahüratlarıyla birlikte yeniden gerçekleştireceğimizden Camiamızın şüphesi olmasın.

Saygılarımızla,

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