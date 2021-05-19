Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi! Saha olayları... (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: PFDK'ya sevk edildi! Saha olayları... ()

Son dakika spor haberi: , final maçındaki saha olayları ve talimatlara aykırı hareketlerden dolayı PFDK'ya sevk edildi. | Son dakika Beşiktaş haberleri ()

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 21:01
Son dakika spor haberi: Beşiktaş PFDK'ya sevk edildi! Saha olayları... (BJK spor haberi)

(TFF) Hukuk Müşavirliği, ve kulüplerini Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, İzmir'de oynanan final maçındaki saha olayları ve talimatlara aykırı hareketlerden dolayı PFDK'ye verildi.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz da sportmenliğe aykırı hareketi ve sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle tedbirli olarak disipline gönderildi.

Ayrıca TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'nun futbolcusu Hüsamettin Yener de Yılport Samsunspor ile oynanan play-off maçındaki kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi. ﻿

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