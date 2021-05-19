Haberler Beşiktaş Son dakika spor haberi: Beşiktaş donanması Boğaz'da! (BJK spor haberi)

Son dakika spor haberi: donanması Boğaz'da! ( haberi)

Son dakika spor haberi: 'i şampiyon olarak tamamlayan , Boğaz'dan özel bir tekneyle 'a hareket etti. Siyah-beyazlılara 100'ün üzerinde tekne eşlik etti. | Son dakika Beşiktaş haberleri ( haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 17:51
Son dakika spor haberi: Beşiktaş donanması Boğaz'da! (BJK spor haberi)
'de şampiyonluğuna ilan eden , donanmasıyla birlikte Boğaz'da gövde gösterisi yaptı. 'ndan tekneye binen siyah-beyazlı futbolcular ve yöneticiler, 'a doğru yola çıkarken, Beşiktaş kafilesini 100'ün üzerinde tekne takip etti. Boğaz turunda futbolcular büyük coşku yaşarken, Boğaziçi siyah-beyaz oldu. Taraftarlar teknelerde meşaleler yakarken, havai fişekler attı.
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