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Çifte kupalı ’a döndü

'in son haftasında oynanacak maçı için 'e giden , dün gee 'a çifte kupayla döndü. Bugün şampiyonluk kutlamasını stadında yapacak olan Beşiktaş, saatler 19.03’ü gösterdiğinde şampiyonluk kupasını alacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 09:50
Çifte kupalı Beşiktaş İstanbul’a döndü
'de önce şampiyonluğunu ilan eden ve ardından da 'nı kaldıran , 'a döndü.

'in 42. haftasında 'yi deplasmanda yenerek 16. şampiyonluğunu ilan eden ve ardından için İzmir'de kalan Beşiktaş, 'den çifte zaferle döndü. 'u ve 'in golleriyle 2-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda 10. zaferine ulaşan ve sezonu çifte kupayla tamamlayan siyah-beyazlılar, İstanbul'a geldi. Teknik Direktör ve kafilenin takım otobüsündeki keyifli tavrı dikkat çekti. Bugün şampiyonluk kutlamasını stadında yapacak olan Beşiktaş, saatler 19.03'ü gösterdiğinde şampiyonluk kupasını alacak.
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