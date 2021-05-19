Armağan olsun

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, kazanılan Ziraat Türkiye Kupası maçının ardından açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, "Bugün çok güzel bir olay yaşandı. Biz Antalyasporlu oyuncuları alkışladık. Onlar da bizi alkışladı. Futbol böyle olmalı. Her şey 3 puan ve kazanmak değil. Böyle bir sezonda iki kupa kazanmak çok önemli. Allah'tan daha ne istersin deseler, herhalde başka bir şey istemem. Tarihin en zor sezonuydu bana göre, bu sezon hiçbir zaman unutulmayacak. Kazanılan başarıda en büyük oyuncularımın. Çok mücadele ettiler. Ben ve ekibim takımı elimizden geldiğince takımı ayakta tutmaya çalıştık. Bazen düştük ama kalkmasını da bildik. Bu uzun maratonda çok önemli bir şey. İki kupayı da taraftarımıza armağan ediyorum" dedi. Gelecek sezon içinse, "Şimdi dinlenmek istiyorum" diye yanıtladı.