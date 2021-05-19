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kapışması

, sözleşmesi biten ’ya 2 milyon euro teklif etti. de devreye girdi, 500 bin euro fazla önerdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mayıs 2021 Çarşamba 06:50
Abou kapışması

-beyazlıların şampiyonluğuna 15 gol, 5 asist ile katkı sağlayan , son günlerin en çok konuşulan ismi oldu. 'ın başarısında kilit isimlerden biri olan 'nun sözleşmesi sona ererken, ezeli rakipler bu kez transferde karşı karşıya geldi. , mukavelesi biten golcü futbolcusuna senelik 2 milyon euro teklif etti. 'nin de bu transferde devreye girdiği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki futbolcuya yıllık 2.5 milyon euro önerdiği belirtildi. F.Bahçe'nin transferde ısrarcı davrandığı da ifade edildi. Aboubakar'ın menajerinin ise her iki kulüpten yıllık 3.5 milyon euro talep ettiği, görüşm elerin önümüzdeki günlerde devam edeceği kaydedildi. Bu arada , önceki gün yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ta kalmak istiyorum ama kulübün menajerimle konuşması lazım" ifadesini kullanmıştı.

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