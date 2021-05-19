Abou kapışması

Siyah-beyazlıların şampiyonluğuna 15 gol, 5 asist ile katkı sağlayan Aboubakar, son günlerin en çok konuşulan ismi oldu. Kartal'ın başarısında kilit isimlerden biri olan Kamerunlu'nun sözleşmesi sona ererken, ezeli rakipler bu kez transferde karşı karşıya geldi. Beşiktaş, mukavelesi biten golcü futbolcusuna senelik 2 milyon euro teklif etti. F.Bahçe'nin de bu transferde devreye girdiği iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin 29 yaşındaki futbolcuya yıllık 2.5 milyon euro önerdiği belirtildi. F.Bahçe'nin transferde ısrarcı davrandığı da ifade edildi. Aboubakar'ın menajerinin ise her iki kulüpten yıllık 3.5 milyon euro talep ettiği, görüşm elerin önümüzdeki günlerde devam edeceği kaydedildi. Bu arada Abou, önceki gün yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ta kalmak istiyorum ama kulübün menajerimle konuşması lazım" ifadesini kullanmıştı.